¿Qué tiempo hará en Vigo el día de la Cabalgata de Reyes?

Este lunes, 5 de enero, la Cabalgata de Reyes regresa a las calles de Vigo en una de las citas más esperadas de la Navidad en la ciudad. Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de múltiples carrozas, recorrerán los barrios vigueses repartiendo ilusión y, por supuesto, caramelos.

Como ya viene siendo tradición, Vigo tendrá doble cabalgata. Así, habrá una cabalgata estática y otra dinámica. La primera se ubicará en la Avenida Castelao de Coia. Así, las carrozas y comparsas se extenderán desde la Plaza de América hasta la rotonda del Alfageme.

La estática podrá visitarse de 11:00 a 14:00 horas, entrando por la Plaza de América. Por la mañana, el tiempo todavía respetará este día de celebración. De acuerdo con MeteoGalicia, la mañana del lunes será soleada en Vigo, con las nubes entrando hacia el mediodía. Será, eso sí, un día de mucho frío, con temperaturas mínimas de 3 grados y que rondarán los 10 grados a media mañana.

La cabalgata móvil arrancará desde el mismo lugar a las 18:00 horas.

Discurrirá por Camelias y, al llegar a la rotonda de Álvaro Cunqueiro la comitiva abordará la dirección contraria al tráfico. Seguirá por Pintor Lugrís y Camelias hasta la Plaza del Bicentenario.

En este punto, frente a la Praza do Rei, finalizará el recorrido de las carrozas y los Reyes Magos bajarán hasta laPuerta del Sol, sobre las 20:00 horas, donde recibirán las llaves de la ciudad de la mano del alcalde, Abel Caballero, y podrán dirigirse a todos los vigueses.

Así, quienes opten por ver este desfile deberán bajar a la calle bien abrigados y protegidos de la lluvia. A partir de las 17:00 horas volverá la lluvia con unos chubascos débiles que ganarán intensidad hacia las 20:00 horas, mientras que el mercurio se situará en torno a los 8 o 9 grados. A su término, desde las 21:00 horas, las precipitaciones pararán, dejando una noche fría y seca.