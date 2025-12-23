Un Vitrasa navideño que rotará entre las diferentes líneas recorrerá las calles de Vigo Vitrasa

La Navidad de Vigo cuenta desde este lunes con un nuevo elemento para estas fiestas: el bus urbano de Navidad, una iniciativa puesta en marcha por el Concello y Vitrasa.

Se trata de un autobús urbano híbrido de 12 metros que estará decorado por dentro y por fuera y ambientado con elementos decorativos y luces de Navidad.

Además, no está asignado a una línea fija, sino que rotará por las distintas líneas de la red, añadiendo el elemento sorpresa para los usuarios.

Más de 3.360 reservas en el Nadal Bus

Este Bus Urbano de Navidad se suma al Nadal Bus, el autobús turístico que recorre los puntos más significativos de la Navidad viguesa.

Según informa Vitrasa, desde su puesta en marcha el pasado 16 de noviembre, ha registrado 3.361 reservas, un dato que refleja la excelente acogida por parte de ciudadanos y visitantes de las propuestas para realizar desplazamientos cómodos y seguros en el marco de la programación de la Navidad de Vigo.