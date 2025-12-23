O Porriño (Pontevedra) ofrece autobuses gratuitos para ver las luces de Navidad
Desde hoy y hasta el día 29, se habilitarán dos líneas por la tarde que tendrán como destino el centro de la villa
El Concello de O Porriño ha anunciado la puesta en marcha de autobuses gratuitos para que los vecinos de las parroquias se puedan acercar al centro de la villa para ver las luces de Navidad.
Este servicio estará operativo desde hoy, 23 de diciembre, hasta el lunes, 29 de diciembre, para evitar desplazamientos en vehículo privado, mejorando la seguridad vial y favoreciendo la participación, especialmente de las personas mayores de 65 años, con una propuesta accesible, cómoda y segura.
El servicio se organizará en dos líneas:.
La Línea 1, con salida desde Chenlo, realizará el recorrido Chenlo – Mosende – Pontellas – Torneiros – Carracido, con salida a las 17:00 horas y regreso a las 20:00 horas. Los puntos de recogida serán: Iglesia de San Juan de Chenlo y Canadelo; Iglesia de San Jorge de Mosende; Centro Cultural de Pontellas y parada de autobús de Arrotea; Iglesia de San Salvador de Torneiros, Froiz Torneiros y Campo de Fútbol Lourambal; y la A.V.C. As Mimosas de Carracido.
La Línea 2, con salida desde Budiño, recorrerá Budiño – Atios – Cans, con salida a las 18:00 horas y regreso a las 21:00 horas. En Budiño, las paradas serán Orbenlle (Café Chimay), parada de autobús de Cerquido, Capilla de San Blas, Centro Recreativo Cultural Mosteiro, farmacia, Centro Cultural Cruz y parada de Vaquería; en Atios, Centro Cultural de Atios, Iglesia de Santa Eulalia, parada de Vilafría, Outeiro, Covelo y Casa Cultural de Chenlo; y en Cans, Bar Fortes.