Pedro, el empleado que no compró el número de Bimba y Lola premiado con 125.000 euros: "Somos pocos los desgraciados"

Pedro, el empleado que no compró el número de Bimba y Lola premiado con 125.000 euros @pedrosoage

Risas, llantos, gritos de emoción... Ayer, los trabajadores de Bimba y Lola en Vigo celebraron, cada uno a su manera, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que recayó en el número 70.048.

Algunos se enteraron por WhatsApp, otros a través de una llamada, pero todos salieron a festejar este inesperado regalo navideño. No obstante, hubo quien decidió no tentar a la suerte y no compró el número.

"No sé cómo voy a superar este trauma"

Pedro, empleado de Bimba y Lola, fue uno de los trabajadores que optó por no jugar a la Lotería de Navidad. Y es que, ¿qué probabilidades había de que tocara?

Asumiendo la situación con humor, Pedro ha compartido un vídeo en redes sociales contando esta anécdota que, sin duda, no olvidará jamás.

"Ya hace 24 horas que pasó esto en mi empresa y sí, yo no compré nada, ni 10 euros, ni 20, ni 40...", reconoce con resignación. "Somos pocos los desgraciados. Yo pensé que íbamos a ser más, pero somos muy pocos los que todavía somos pobres".

"Como veis la oficina hoy está petada", dice con ironía mientras muestra una rápida visual del lugar de trabajo, con sillas vacías, ordenadores apagados y un silencio absoluto, además de un parking sin problemas para encontrar hueco.

"No sé cómo voy a superar este trauma", añade, antes de reflexionar: "Yo estaba en contra de actos ludópatas que pudiera hacer amedrentar mi amor por el dinero, pero veo que hay que ser ludópata".

"El año que viene, si podéis, comprad al menos el décimo del curro, porque si no te puede pasar como a mí. Hay que comprar la lotería, porque hay veces que toca", concluye.

El vídeo de Pedro se ha virilizado en redes sociales y ya acumula más de 125.000 visualizaciones, además de una gran cantidad de mensajes de apoyo y ánimo. "El gym está dispuesto a ayudarte a superar este drama, bienvenido hermano", bromea uno de los comentarios.

"Lo importante es la salud", apunta otra usuaria, mientras que alguien más le recomienda no comprar el décimo el próximo año: "Con la suerte que tienes, dos veces no va a tocar y, visto lo visto, menos si lo compras tú... lo siento y mucho ánimo".

La suerte sonríe a muchos trabajadores de Bimba y Lola

El número 70.048 revelaba el segundo premio del Sorteo de Navidad cuando el reloj marcaba las 09:20 horas pasadas. Vendido íntegramente en una administración de Madrid, el número repartió 247,5 millones de euros, 125.000 euros por décimo.

El premio se distribuyó entre todos los trabajadores que habían adquirido participaciones del número. Esa inversión de 5 euros estaba dotada con 31.250 euros: mientras algunos pensaban que "era broma", otros acudían a comprobar que efectivamente lo habían comprado.

La fiesta de celebración tuvo lugar en el Point, situado en la Alameda de Vigo, donde además festejaron el día libre concedido por la empresa tras ganar esta importante suma de dinero. "Es un día irrepetible", aseguraba una de las trabajadoras.