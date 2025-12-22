La Orquesta París de Noia actuará en O Porriño (Pontevedra) para despedir el año
El martes, día 30 de diciembre, se celebrará una fiesta de pre fin de año con una programación que arrancará a las 11:00 horas para los más pequeños
La Orquesta París de Noia pondrá el broche de oro a la fiesta de pre fin de año que organiza el Concello de O Porriño el martes, día 30 de diciembre.
La programación arrancará por la mañana, a las 11:00 horas, con una fiesta infantil en la carpa del Parque do Cristo y que contará con la actuación del grupo de música infantil Mamá Cabra, juegos, animación y un pasacalles protagonizado por personajes infantiles.
A partir de las 19:00 horas, tendrá lugar el pasacalles de la Rondalla de Santa María do Porriño, la Rondalla de la Asociación Recreativa Santa Eulalia de Atios y la Rondalla Cultural Musical de Pontellas, que recorrerán las calles del centro de la villa, llenando O Porriño de música tradicional y espíritu festivo.
La gran fiesta de pre fin de año, que tendrá como escenario principal la calle Domingo Bueno, comenzará a las 21:30 horas e incluirá actuaciones musicales, reparto de uvas, cotillón y chocolate caliente gratis para todos los asistentes.
A media noche sonarán las doce campanadas con una sesión DJ a cargo de Dumore y Groove Amigos y la actuación de la Orquesta París de Noia.