Ya es oficial: Vigo vuelve a imponerse como la ciudad con las mejores luces de Navidad de España

A finales de noviembre, Vigo se transforma en un lugar de cuento que invita a soñar tanto a niños como a mayores, con calles iluminadas con luces LED, un árbol de grandes dimensiones e incluso una noria desde la que se puede ver la ciudad desde las alturas.

La Navidad es una época mágica que Vigo vive de manera intensa, con la visita de miles de personas llegadas de todos los puntos de España e incluso del país vecino, Portugal. Y no es de extrañar, ya que entre la amplia oferta de ocio se incluyen un tren navideño y varias pistas de hielo.

Vigo, la ciudad española con las mejores luces de Navidad

Navidad Vigo 2023 Lino Escuris

Vigo está de enhorabuena, ya que ha resultado ganadora de un ranking de las decoraciones navideñas más espectaculares del país, convirtiéndose en un destino muy recomendable para visitar durante estas fechas señaladas y especiales.

A pesar de que su inauguración no estuvo exenta de problemas técnicos, un año más eBooking.com ha decidido otorgar la medalla de oro al alumbrado de la ciudad olívica y le ha concedido el título de urbe con las mejores luces navideñas de España.

"Este año su decoración se distingue por contar con figuras importantes -un árbol luminoso de 45 metros repleto de 100.000 luces LED, un muñeco de nieve, una bola de Navidad, duendes o un gran regalo, entre otros", dice en un comunicado la compañía de reservas de alojamientos turísticos.

Vigo contará, en total, con cerca de 12 millones de luces LED repartidas por 460 calles y plazas de la ciudad. Asimismo, merecen una mención especial los mercados de artesanía ubicados en la plaza de la Alameda y el centro comercial Vialia.

La ciudad olívica es la única ciudad gallega en el top 5, y además, se posiciona por delante de otras grandes urbes, como Barcelona y Madrid, a las que eBooking.com les otorga un segundo y tercer puesto, respectivamente.

Si bien el año pasado la compañía ensalzó a Málaga, este 2025 su archirrival Sevilla ha sido galardonada, por sus más de 300 calles decoradas con motivos navideños. En último lugar, Booking ensalza a Badalona, que un año más vuelve a apostar fuerte por ser referente.

Luces, atracciones, mercados y más actividades

El Cíes Market y la noria. Lino Escurís

Este 2025, Vigo ha iluminado más plazas y calles que nunca: 460, 40 más que en 2024. Repiten clásicos como la caja de regalo gigante de Gran Vía, la bola de Navidad de la Farola de Urzáiz y, por supuesto, el gran árbol de Navidad de la Porta do Sol.

Vigo también cuenta con sus míticos mercadillos navideños, entre ellos el Cíes Market de la Plaza Compostela. Bouzas tiene también su propia zona comercial dedicada a la Navidad, así como el centro comercial Vialia, con 75 casetas navideñas, un árbol de 15 metros de altura y dos pistas de hielo.

La noria es otro de los grandes atractivos, al igual que el Barco do Nadal, en el que no faltan luces, música, servicio de bar a bordo, decoración navideña y personajes entrañables a bordo.

En este artículo de Treintayseis puedes consultar la lista completa de actividades y otros eventos para disfrutar esta Navidad en Vigo.