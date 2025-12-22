Fecha confirmada: la estación de esquí de Manzaneda abrirá sus puertas el 23 de diciembre gracias a la última nevada

Buenas noticias para los amantes de la nieve: la estación de esquí de Manzaneda, la única en Galicia, ha confirmado su fecha de apertura gracias a la nieve caída durante el último fin de semana.

El invierno ha llegado a Manzaneda por la puerta grande: lo ha hecho con una intensa nevada que permitirá abrir mañana, 23 de diciembre, las puertas de su estación de esquí.

Todo listo en Manzaneda para una nueva temporada de esquí

La cuenta atrás ha terminado y Manzaneda ya tiene todo listo para dar la bienvenida a una nueva temporada de esquí en el sur de Galicia.

La estación de montaña ha anunciado su apertura a través de un comunicado en redes sociales, en el que se muestra la cuenta atrás (de apenas unas horas) para el inicio de la temporada del deporte de invierno por excelencia.

"Hace solo unos meses vimos nuestra montaña herida, negra, en silencio... y hoy, poco a poco, vuelve a respirar. No ha sido un camino fácil, pero hay momentos que lo compensan todo", comienza el comunicado.

Desde la estación, y con evidente emoción, destacan que mañana será un día muy especial, ya que este 23 de diciembre Manzaneda vuelve a abrir sus puertas. "Lo hacemos con la misma ilusión de siempre", aseguran.

Según la cuenta atrás publicada, el horario de apertura previsto será a las 09:30 horas, el mismo que se mantendrá durante la jornada del 24 de diciembre, aunque el cierre se adelantará a las 15:00 horas para que los trabajadores también puedan disfrutar de la Nochebuena.

Durante los fines de semana, días festivos y cuando la afluencia sea alta, Manzaneda activará un plan de regulación de accesos y aparcamientos para que la llegada a la estación sea más ágil y segura.

Así, se habilitará una zona específica para el aparcamiento en batería, que una vez completada, no se permitirá el acceso.

"Cuando el parking esté lleno, se colocará una valla y solo podrán acceder los buses lanzadera y los buses de grupo para carga y descarga de personas, en horario de 08:00 a 18:30 horas", señalan.

Por otro lado, Manzaneda ha habilitado un parking gratuito para caravanas y autobuses los fines de semana, en la entrada de la estación, junto a los Apartamentos Queixa, con servicio de transfer gratuito para acceder a taquillas, cafetería y recepción (08:30 a 18:30 horas).

"Consulta las indicaciones de la DGT antes de subir y ven provisto de cadenas o neumáticos de invierno, además de depósito lleno", recomiendan en una publicación en redes sociales.