Sonia, lotera, sobre lo que gana con cada décimo: "Son 90 céntimos y a eso hay que descontarle impuestos"

La campaña de ventas de la Lotería de Navidad tiene las horas contadas. Mañana lunes, 22 de diciembre, se repartirán 2.772 millones de euros en premios, entre los que destaca El Gordo, que reparte 4 millones de euros por serie.

Las administraciones afrontan hoy su último día de ventas y muchas de ellas trabajarán hasta última hora para que los clientes más rezagados no se queden sin su décimo. En el caso de La X de la Suerte, en O Porriño (Vigo), esta situación es ya una tónica habitual.

¿Cuánto recibe el lotero por cada décimo vendido?

Cada décimo cuesta 20 euros, por lo que muchas familias, grupos de amigos o compañeros de trabajo optan por compartir números para reducir el gasto y, al mismo tiempo, aumentar las probabilidades de contar con un décimo premiado.

En las últimas semanas se ha hablado mucho de una posible subida del décimo hasta los 25 euros, lo que también implicaría elevar el premio del Gordo de Navidad hasta el medio millón de euros. Sin embargo, hay otro asunto que también está sobre la mesa: ¿cuánto recibe el lotero por cada décimo vendido?

Sonia, lotera de La X de la Suerte, una administración de O Porriño (Vigo) con más de 50 años de historia, explica que resulta imposible saber cuántos décimos ha vendido en los últimos meses, aunque asegura que "son muchos", tanto de clientes locales como de turistas.

En cuanto a las ganancias por décimo, señala que, si cada boleto cuesta 20 euros, el lotero recibe el 4,5%, lo que se traduce en 90 céntimos por décimo vendido. "Y a eso hay que descontar todo: impuestos y demás. No son limpios", aclara Sonia.

Gloria, una de las tres empleadas de La Favorita, en A Coruña, coincide con lo expuesto por Sonia y lamenta que el porcentaje que perciben las administraciones (del 4,5%), "es muy poco". De hecho, las administraciones llevan años reclamando un aumento de las comisiones.

Ante la posible subida del precio del décimo hasta los 25 euros, Gloria dice se muestra prudente: "No sé si será verdad o no, pero me parece una subida alta. Podría haber subido más progresivamente".

Sonia, por su parte, opina que "no es conveniente". "Nosotros no somos quienes decidimos, manda Loterías y Apuestas del Estado. Si ellos deciden subirlo, por mucho que digamos no estamos de acuerdo, no van a atender nuestras reivindicaciones", comenta.

Y añade: "Si no nos aumentan el porcentaje de ganancia por décimo, no nos van a tener en cuenta para otras cosas".