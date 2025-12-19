Vigo apura las últimas horas para buscar la suerte de la Lotería de Navidad, pero menos que antes

Cuenta atrás para el sorteo de la lotería de Navidad: este próximo lunes, el Gordo repartirá 4 millones de euros por serie. Son muchos los que esperan que la suerte llegue en forma de número de 5 cifras y de lluvia de billetes, ya sean cientos o miles de euros.

Si hace dos semanas, algunos de los principales despachos de Lotería de Vigo y su comarca, los más acostumbrados a repartir premios en este sorteo, comentaban que ya "empezaba la fiebre" y tanto turistas como vecinos comenzaban a aglutinarse para conseguir un boleto, parece que, a pocas horas para que los bombos empiecen a girar, todo se ha parado un poco.

En la Puerta del Sol es habitual ver colas de gente para adquirir un décimo; es una de las que más vende en Vigo, porque tiene fama de ser de las que reparten mucha suerte entre sus compradores y porque está situada estratégicamente en el kilómetro cero de la ciudad.

Además, en Navidad, su cercanía con el árbol gigante de la plaza lo hace un lugar de parada indispensable para vigueses y turistas. Aunque los últimos días, ni siquiera la llamada de las luces ha podido luchar contra un elemento como es la lluvia.

Este jueves, la ciudad estaba bajo alerta amarilla por vientos y lluvias, y esto se deja notar en las calles: menos afluencia de gente, menos paseantes y menos animosos visitantes de las luces. De hecho, por calles como Policarpo Sanz o Príncipe era fácil transitar en una época en la que los caminantes se multiplican.

"La cosa está muy parada"

Así lo confirman desde 'A Casa da Sorte', la administración de Lotería situada en el número 10 de la céntrica Eduardo Iglesias, a pocos metros de la peatonal, y donde el año pasado se grabó el anuncio de la Lotería de Navidad, como bien recuerda un cartel en sus ventanales.

"La cosa está muy parada", asiente Sara, su propietaria, algo que ha confirmado con compañeros loteros y también con los comerciantes de la zona. Insiste en que el turismo ha descendido con respecto al año pasado y que este mal tiempo ha tenido una influencia grande.

Así lo comprueba por las mañanas, cuando más clientes suelen entrar en su despacho, pero que este año son menos que en otras ocasiones.

Los turistas siguen apareciendo, sobre todo del resto de España; esos mismos que viajan hasta Vigo para ver sus luces, aprovechan para comprar un décimo y tratar de que la suerte les acompañe en su viaje de vuelta a casa.

Como cada año, hay terminaciones que son las más buscadas: el 7, el 13 y, en especial, el 25, que conjuga una terminación clásica para los supersticiosos, el 5, y se completa con el 2, conformando el año que está a punto de expirar.

Entre las curiosidades de este año, destaca que Vigo tiene, en exclusiva, el número que repartió el primer premio en 2024: el 72.480. Pero para aquellos que quieran hacerse con el Gordo del año pasado, tienen que saber que es ya imposible. De hecho, lo fue desde el primer momento.

Como reconocía a Treintayseis Rafael Acea, propietario de La Lotería de Camelias al que le tocó en gracia este número, el club madrileño que se repartió el año pasado el premio lo reservó al completo, por lo que ha sido imposible hacerse con él.

Ahora, sólo queda confiar en que los bombos giren hasta que salga el número que cada uno guarda con cariño hasta ese momento. La suerte está echada.