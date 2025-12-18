La casa de Papá Noel en Vigo prevé volver a abrir sus puertas este viernes
Lleva cerrada desde el martes, cuando una furgoneta chocó contra la estructura. Según fuentes del Concello, todo dependerá de cómo avancen las obras
Papá Noel todavía no tiene casa en Vigo, después de que el martes se tuviese que cerrar al público tras el choque de una furgoneta contra la estructura.
El accidente ha provocado que tanto el propio martes como el miércoles y hoy, jueves, los niños y niñas no hayan podido pasar a ver a Papá Noel y entregarle sus cartas.
Según fuentes del Concello consultadas por Treintayseis, la previsión es que mañana, viernes, vuelva a abrir sus puertas, aunque dependerá de lo avanzadas que estén las obras de apuntalamiento y reparación.