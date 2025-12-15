El cómico Juan Dávila vuelve a colgar el cartel de "no hay billetes" en Vigo

Uno de los cómicos más "gamberros y atrevidos" de España vuelve a Vigo este 2026. Juan Dávila, conocido por su humor negro y por su interacción con el público, aterrizará en la ciudad olívica el próximo octubre con su renovado show El Palacio del Pecado, para el que ya no hay entradas disponibles.

El cómico madrileño volverá al Mar de Vigo, auditorio que ya conquistó en 2024 con su crowdwork. Su espectáculo destaca por su capacidad de improvisación en directo para convertir la velada en una noche de lo "más alocada, divertida e imprevisible".

Las entradas están a la venta en la web del auditorio vigués desde hace poco más de un mes y ya es imposible conseguir una. El humorista, que se dio a conocer gracias a los vídeos que sube en TikTok, también consiguió colgar el cartel de "no hay billetes" hace dos años.

Quienes hayan tenido la suerte de conseguir una entrada para El Palacio del Pecado, podrán disfrutar de risas y momentos únicos los próximos 9 (apertura de puertas a las 19:30 horas), 10 (17:00 horas) y 11 de octubre (17:30 horas).