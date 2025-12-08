Vigo se prepara para el sorteo de la Lotería de Navidad: sólo quedan dos semanas

La Lotería de Navidad tiene algo en común con las luces de Vigo: sabemos de ellas desde el verano, aunque hay que esperar meses para ver sus resultados.

En el caso del Gordo de Navidad, los boletos se pusieron a la venta el 10 de julio aunque el sorteo está señalado en rojo en el calendario de muchos el 22 de diciembre, que este año cae en lunes.

Este día, se concentran desde sueños hasta supersticiones y se le otorga a los números una magia propia, convirtiendo la cabalística en una ciencia exacta, al menos mientras los grandes bombos dorados giran respetando el libre albedrío de las pequeñas bolitas grabadas con números y premios.

En datos objetivos, se estima que cada gallego invertirá una media de 83,29 euros en lotería para el Sorteo de Navidad, 70 millones más que en 2024. El Gordo reparte 4 millones de euros por serie; el segundo premio 1.250.000 euros por serie; el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie; dos cuartos premios (200.000 euros por serie); y ocho quintos (60.000 euros).

En Treintayseis, hemos hablado con tres de las administraciones que más premios han repartido en los últimos años: dos clásicos, como El X de la Suerte, en O Porriño, y la Administración Porta do Sol, en pleno kilómetro cero de Vigo; y con La Lotería Camelias, que se ha revelado como uno de los iconos de la suerte en la ciudad.

"Los vecinos esperan a última hora"

"La más afortunada de Galicia", así se reconocen ellos mismos. Hablamos de El X de la Suerte, situado en el número 7 de la calle Ramón González de O Porriño. Nos atiende Sonia, que reconoce que "desde julio ya se compra la Lotería de Navidad, sobre todo los peregrinos".

De hecho, los vecinos suelen "esperar a última hora". "Están más tranquilos", explica la lotera, que indica que es con la premura de la cercanía del sorteo cuando comienzan a pasar por el despacho para buscar la suerte en un número. Los más demandados, como siempre, las terminaciones en 13, en 7 y en 5. "En 17 ya está agotada, también en 25", señala.

Y es que este año, 2025, hay un doble factor que hace que la terminación sea tan demandada: es en 5 y es el año. De hecho, la propia Sonia reconoce que sus números favoritos para este sorteo son los terminados en 5. También incide en el poder que tienen los que "dicen en televisión que van a tocar", cuando "algún vidente" lo dice: "Llaman rápidamente como si fuese a tocar".

El año pasado, entregaron un tercero, un cuarto y un quinto, además de repartir en el sorteo del Niño. "La esperanza nunca se pierde", contesta ante la pregunta de si volverán a repartir suerte. Lo cierto es que su nombre está asociado a los premios de la Lotería de Navidad, de ahí que muchos aprovechen sus viajes a Vigo y su entorno para comprar un boleto.

"Con las luces de Navidad de Vigo abrimos siempre, porque viene mucha gente a dormir a O Porriño, que es un pueblo de paso y paran muchos turistas. De hecho, ayer pasó por aquí una pandilla de gente de Sevilla", cuenta Sonia. Para aquellos que no pueden acudir, pueden comprar el número a través de su página web; aquí, se lo guardan hasta que lo puedan recoger o se lo mandan a casa.

"Con las luces de Navidad de Vigo abrimos siempre, porque viene mucha gente a dormir a O Porriño" El X de la Suerte

El número del Gordo del año pasado

Rafael Acea se ha convertido ya en un experto en esto de repartir suerte, después de varios años descorchando champán el día 22 desde su administración La Lotería de Camelias. De hecho, el pasado mes de agosto se cambió de local, a pocos metros del anterior, pero más grande; del 110 han pasado al 104 de la avenida.

"Te vuelves a sentir crío por un día", dice Rafael sobre la ilusión que se genera en esta época del año. "Es muy difícil saber si repartiremos algo, no hay nada que perder y es muy bonito hacerlo", reconoce.

En cuanto a la venta de boletos, explica que "hay un boom inicial, que pasa con la Lotería de Reyes también", aunque luego "se calma" para ahora comenzar "el esprint". "Estos días ya empieza la fiebre, es como el agua que empieza a hervir, son semanas de locura", añade.

La avalancha de gente no es sólo de Vigo o vecinos de Camelias y calles adyacentes, sino que le llegan clientes de otras partes de Galicia, como Betanzos o Lugo, así como asturianos y de Castilla y León. Es, asegura, el "efecto de las luces": "La repercusión es mucho más grande de la que creemos aquí, compañeros de toda España me llaman para que les deje lotería de Vigo porque se vende muy bien", incide sobre las peticiones que le llegan desde norte y sur de la península.

"Estos días ya empieza la fiebre, es como el agua que empieza a hervir, son semanas de locura" La Lotería de Camelias

A pesar de que "la estrella" de este año es la terminación en 25, del que le quedan "restos de restos", este año la venta de esta administración ha estado marcada por el número que repartió el año pasado el Gordo, el 72.480.

En 2024, se vendió en Logroño en su totalidad, pero al no tenerlo en exclusiva, este año le ha tocado a La Lotería de Camelias. Pero que nadie intente comprarlo, está reservado al completo desde hace ya meses: "En cuanto se supo, nos llamó un club de Madrid que fueron los que ganaron el año pasado y nos pidieron que se lo guardásemos, porque sabían que iban a tener mucha demanda".

Así ha sido, tal y como le han confirmado al propio Rafael estos clientes, con una venta que marcha a la perfección. "No sé si es bueno o malo que me haya tocado, porque explicarle a la gente que tengo ese número pero que no me queda, que está reservado...", dice entre risas sobre las 500 o 1.000 llamadas que ha recibido para comprar el Gordo del año pasado.

"No sé si es bueno o malo que me haya tocado, porque explicarle a la gente que tengo ese número pero que no me queda, que está reservado..." La Lotería de Camelias

Una prueba de lo supersticioso de la gente, "no lo sabes tú bien", es que haya tanta demanda para un número que salió el año pasado repartiendo el mayor premio, cuando no se ha repetido el Gordo en sus más 200 años de existencia.

Eso sí, el lotero le reconoce algo al número ganador de 2024, y es que tiene los cinco dígitos distintos. "Eso a la gente le gusta, a mí también, jugar con números diferentes en todos los dígitos", cuenta Rafael, que explica que "muchos sin ven tres números seguidos ya no quieren".

"Es la que más premios da"

A los pies del árbol de Navidad gigante se encuentra la Administración Porta do Sol, que el año pasado vendió décimos del tercer premio, de los dos cuartos premios y de un quinto, que se tradujeron en alrededor de 130.000 euros repartidos.

Con el reclamo de las luces, en el kilómetro cero no hay turista que no haga una parada técnica para buscar la suerte en este pequeño despacho, acostumbrado ya a ser objeto de deseo de todo visitante desde el verano. "El palmarés nuestro es importante", presume Juan Fernández, algo que les llena de alegría.

"Llega mucha gente de fuera recomendada que viene a Vigo a ver las luces. Junto al árbol esta es la administración que más premios da", explica sobre su fama, que hace que vendan "muchos décimos a gente de otros países", que llegan desde Suiza, Francia o Alemania, lugares de destino para muchos emigrantes gallegos.

"Junto al árbol esta es la administración que más premios da" Administración Porta do Sol

Aunque el país vecino se lleva la palma: "No te cuento los portugueses cómo vienen ahora, vienen buscando 'El Gordo' como locos", dice entre risas. Además, como confesaba a este medio este pasado verano, "la gente lleva demandando la Lotería de Navidad desde Semana Santa, porque para los que viajan el mejor souvenir que puede llevarse es la Lotería por si toca aquí otra vez", explica el dueño de la Administración Porta do Sol.