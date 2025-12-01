Estos son todos los grandes eventos que le dan la bienvenida a la Navidad 2025 en Pontevedra

La Navidad ya se puede sentir en la ciudad de Pontevedra. A lo largo de los próximos días, se encenderán las luces de Navidad y se estrenarán las diferentes atracciones para los más pequeños de la familia. Tampoco faltará la apertura oficial de la pista de hielo, que podrán disfrutar tanto niños como adultos.

Asimismo, Pontevedra acogerá otros eventos, como el concierto de Carlos Núñez, el espectáculo REINVENTIO, una nueva edición deGalicia Magic Fest o el Festival Internacional de Cinema - Novos Cinemas, que completarán la programación de Navidad.

Todo el mes: Luces de Navidad

Luces de Navidad en la Boa Vila en 2020. Concello de Pontevedra

El encendido oficial de las luces de Pontevedra tendrá lugar el viernes 5 de diciembre en la Plaza de España, donde además tendrán lugar diferentes actividades de animación, música y sorpresas para los más pequeños.

En esta edición, la iluminación de la ciudad de Pontevedra estrena unas nuevas figuras en 3D, que se suman a 233 motivos luminosos, 163 arcos y cuatro árboles de Navidad y bolas gigantes.

Por último, estos son los puntos imprescindibles que se deben visitar si se quiere disfrutar de la iluminación navideña de Pontevedra:

Plaza de España y Alameda, donde se encontrarán los árboles de navidad.

Alameda y alrededores, donde podremos disfrutar del Bosque dos Xogos y el tobogán de hielo para los más pequeños

Plaza de la Peregrina y calle Benito Corbal - Ambas zonas comerciales en las que se concentran los arcos luminosos

Todo el mes: Pista de hielo

La pista de hielo de Pontevedra se inaugurará a inicios de mes

Por supuesto, durante esta época del año no podía faltar una pista de hielo que reúna tanto a niños como a adultos para practicar esta divertida actividad.

La pista de hielo de Pontevedra por excelencia se encuentra en la avenida de Montero Ríos y empezará a recibir a sus primeros visitantes del año el viernes 5 de diciembre.

Dispone de una superficie total de 300 metros cuadrados.

Los horarios de la pista de hielo:

Del 5 al 19 de diciembre

Lunes a viernes: 17:00 - 22:00 horas

Fines de semana y festivos: 11:00 a 14:00 - 17:00 a 22:00 horas

Del 22 de diciembre al 2 de enero

Todos los días: 11:00 a 14:00 horas - 17:00 a 20:00 horas

24 y 31 de diciembre: 11:00 a 14:00 - 17:00 a 20:00 horas

Desde el 5 de diciembre: Mercadillo Poboado de Nadal

El Poboado do Nadal pontevedrés abrirá sus puertas al público este mes

Desde el viernes 5 de diciembre hasta el lunes 5 de enero se podrá disfrutar del mercadillo artesanal conocido como Poboado de Nadal. Al igual que en años anteriores, será instalado en la Plaza de A Ferraría.

El horario todavía debe ser confirmado, pero se prevé que abra por las tardes a excepción del fin de semana y los festivos, que será cuando se pueda visitar durante todo el día.

En este mercadillo se podrán encontrar diferentes productos artesanales como joyas, cerámica, textil y todo tipo de decoración temática para esta época del año. Esto se complementará con la venta de productos gastronómicos, como repostería, licores típicos y conservas.

Desde el 6 hasta 14 de diciembre: Outono de Jazz

El festival Outono de Jazz traerá la mejor música en directo hasta la ciudad de Pontevedra

El sábado 6 arranca Outono de Jazz, un festival de calle que tiene como objetivo principal acercar el jazz y otro tipo de sonidos -como r&b o blues- al público.

Todos los conciertos tendrán lugar los sábados y domingos a las 12:00 horas en la Plaza de la Peregrina. En caso de lluvia, los espectáculos se trasladarán al Palco de la Música de la Alameda.

Todas las funciones son gratuitas.

El programa de la edición de 2025 de Outono de Jazz:

Sábado 6 - Pablo Patiño Cuarteto Quomo

Domingo 7 - Xurxo Estévez Trío

Sábado 13 - Sunil López Trío Smoke gets in your eyes

Domingo 14 - Gloria Pavía & Rafa Morales

XX edición Festival Internacional de Cinema - Novos Cinemas

En diciembre llega a Pontevedra uno de los festivales de cine internacional más grandes del año

Desde el 9 hasta el 15 de diciembre diferentes salas de Pontevedra acogerán las proyecciones del Festival Internacional Novos Cinemas, conocido por ser uno de los eventos de cultura audiovisual más importantes de la ciudad pontevedresa.

Tiene como principal objetivo promover e impulsar el talento de todos los cineastas emergentes de la localidad, es por ello que presenta un amplio programa de actividades para futuros cineastas, profesionales y amantes del cine.

Novos Cinemas ofrecerá de manera gratuita programas didácticos a través de las secciones AULA y AULA + NOVOS, promoviendo la divulgación de la cultura del cine y facilitando herramientas a aquellos que se están iniciando en el mundo de los filmes.

Asimismo, también tenemos la sección Terra#LAB, un espacio de acompañamiento y desarrollo que lleva contribuyendo en el Festival de Novos Cinemas desde el año 2016. Está centrado en ayudar a los cineastas más novatos con sus primeros o segundos largometrajes.

También es un evento ideal para hacer networking y conocer a más personas del sector. De hecho, la sección Ágora del festival es un evento dedicado exclusivamente a conectar con otros asistentes, priorizando el diálogo, la reflexión y el intercambio.

Para más información se puede consultar su página web.

20 de diciembre: Concierto de Carlos Núñez

Carlos Núñez

El sábado 20 a las 21:00 horas el gaitero y músico gallego Carlos Núñez se presentará en el Pazo da Cultura para ofrecer a su público pontevedrés un concierto inédito como parte del 30 aniversario de su álbum A Irmandade das Estrelas.

Las entradas para su espectáculo se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 16,60 euros.

21 de diciembre: IX edición Galicia Magic Fest

Uno de los mayores festivales de magia e ilusionismo internacionales llega a la ciudad olívica este diciembre

El domingo 21 a las 18:00 y 20:30 horas llega al Auditorio Sede Afundación de Pontevedra la 11.ª edición de Galicia Magic Fest, una cita para que toda la familia disfrute de los mejores espectáculos de magia e ilusionismo del mundo.

Las estrellas de esta edición son, una vez más, reconocidas personalidades dentro del mundo de la magia e ilusionismo:

Juliana Chen (Canadá/China), la Reina de la magia mundial

(Canadá/China), la Reina de la magia mundial Stuart MacDonald (Estados Unidos), el Genio cómico

(Estados Unidos), el Genio cómico Mirko Callaci (Argentina), el Maestro de la magia universal

(Argentina), el Maestro de la magia universal Magus Utopia (Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único

(Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único Pedro Volta (España), el anfitrión de lujo y alma del festival con su carisma y magia en escena

Las entradas se pueden conseguir desde 19,60 euros en Ataquilla.com

25 de diciembre: Carrera Nocturna Nadal Ferse

Cartel de la Carrera nocturna del día de Navidad

El mes no podía estar completo sin algún evento deportivo del que disfrutar. En este caso, la carrera nocturna Nadal Ferse tendrá lugar el jueves 25 -coincidiendo con el festivo de Navidad- y será una jornada para correr con familia y amigos.

Dará inicio a las 20:30 horas en la zona peatonal de Daniel de la Sota y la meta se situará en la Plaza de Ferrería. El recorrido consiste en un total de 4,5 kilómetros para todos los participantes.

El precio de las inscripciones será de 3 euros a excepción de los menores de 15 años, que podrán participar de manera gratuita.

26 de diciembre: REINVENTIO

El gran espectáculo REINVENTIO llega a la ciudad herculina a inicios del año 2026

El domingo 26 llegan al Auditorio Sede Afundación de Pontevedra dos sesiones exclusivas del nuevo espectáculo REINVENTIO. La primera de ellas iniciará a las 18:00 horas y la segunda será a partir de las 20:30 horas.

Este emocionante show fusiona magistralmente el circo, la danza y la magia para sumergir al público en un universo onírico similar a un cabaret narrativo vibrante.

Toda la familia podrá disfrutar de apariciones y desapariciones imposibles, levitaciones que desafían la gravedad... ¡Y muchísimo más! ¿Lo quieres descubrir? Entonces no te lo pienses más y consigue las entradas de REINVENTIO en Ataquilla.com desde 16,60 euros.