El centro comercial Camelias de Vigo arranca una Navidad mágica: esta es su programación al completo

La Navidad ya se vive en el Centro Comercial Camelias, que este año despliega una programación especialmente pensada para crear ambiente festivo en todos sus rincones. Durante diciembre y los primeros días de enero, el centro ofrecerá un calendario repleto de talleres, encuentros y visitas muy esperadas por el público familiar.

Uno de los grandes reclamos serán las visitas de Papá Noel, que llegará a Camelias del 19 al 24 de diciembre para recoger cartas y hacerse fotos con los más pequeños. Tras la Nochebuena, el protagonismo pasará a Baltasar, que estará en el centro los días 30 y 31 de diciembre y el 2, 3 y 4 de enero. Y como guiño especial para los más fans de Disney, Mickey Mouse hará una aparición estelar el 4 de enero.

La programación mantiene también una de sus citas clásicas: las charlas gratuitas sobre crianza, que en esta edición contarán con Patricia, de “Bocaditos de BLW”, ofreciendo el 13 de diciembre una sesión sobre alimentación complementaria y método BLW.

Los talleres infantiles tendrán un papel protagonista con propuestas creativas y solidarias. Entre ellas, un taller para elaborar postales destinadas a niños hospitalizados, bolas de nieve personalizadas, piñatas y figuras temáticas, decoración de galletas y la creación de bandejas para recibir a los Reyes Magos.

El ocio familiar se completa con dos cuentacuentos, un show de magia, una obra de títeres y la ya habitual fiesta infantil de fin de año, que despedirá 2025 con DJ, campanadas y los tradicionales caramelos de la suerte.

Camelias también reserva espacio para el público adulto con el encuentro literario “Voces en Camelias”, protagonizado por Mav Alonso y Mayte Corbillón, además de un taller de maquillaje festivo y varios stands de libros, CDs y vinilos.

Con esta agenda, el Centro Comercial Camelias consolida su apuesta por una Navidad cercana y diversa, pensada para disfrutar en familia y convertir diciembre en un mes de experiencias compartidas.

Esta es la programación al completo, que también puede consultarse en su web oficial.

CHARLAS DE EXPERTOS SOBRE CRIANZA

PATRICIA · BOCADITOS DE BLW

Alimentación complementaria y BLW

SÁB 13 DIC · 17H | Planta Alta · Plazas limitadas · Inscripción en web

¡VISITAS MÁGICAS!

PAPÁ NOEL ·

19 al 23 de DIC de 17:30h a 19:30h.

24 de DIC de 17h a 19h.

BALTASAR ·

30 y 31 de DIC y 02, 03 y 04 de ENE de 17:30h a 19:30h.

MICKEY MOUSE ·

04 de ENE de 12:00h a 13:00h.

ACTIVIDADES

05/12 · Taller: ‘Postales navideñas’ 17:30H | CON GALICLOWN Y AURARTIUM · PB

Evento solidario. Entrega de postales en hospitales.

Desde 6 años · Plazas limitadas (Registro web)

07/12 Cuentacuentos 12:00H | CON RITA DOALLO · PB

Contiños: “Que enleada coa piada” e “Un aniversario diferente”.

A partir de 4 años · Entrada libre

12/12 Taller: ‘Bolas de nieve personalizadas’ 17:30H | CON CIUDAD AVENTURA · PB

De 5 a 12 años · Plazas limitadas (Registro web)

12/12 Encuentro literario: ‘Voces en Camelias’ 18:30H | CON MAV ALONSO Y MAYTE CORBILLÓN · PA

Moderado por Raquel Novoa de Librería Uróboros.

‘La voz y el silencio’ · Entrada libre

14/12 Cuentacuentos 17:00H | UNHA CARTA DE NADAL · PB

Con Donde viven los cuentos.

De 3 a 8 años · Entrada libre

20/12 Taller: ‘Maquillaje de Fiesta’ 17:30H | CON ALICIA GIL · PB

Entrada libre

22/12 Navigymkana 17:00H | UNA GYMKANA LLENA DE SUEÑOS · PB

Con Aurartium. Resuelve enigmas y gana el premio.

De 13 a 18 años · Plazas limitadas (Registro web)

26/12 Show de magia 17:00H | CON JORGE LORENZO · PA

Entrada libre

27/12 Taller: ‘Figuras navideñas’ 17:00H | CON CIUDAD AVENTURA · PB

De 5 a 12 años · Plazas limitadas (Registro web)

28/12 Títeres: ‘Operación Plancton’ 17:00H | CON TÍTERES NA TÚA CASA · PB

A partir de 3 años · Entrada libre

29/12 Taller: ‘Piñatas navideñas’ 17:00H | CON CIUDAD AVENTURA · PB

De 5 a 12 años · Plazas limitadas (Registro web)

31/12 Fiesta infantil de Fin de Año 11:30H | CAMPANADAS CON RONY · PA

DJ y caramelos de la suerte · Entrada libre

03/01 Taller: ‘Decoración galletas’ 17:00H | CON CIUDAD AVENTURA · PB

De 5 a 12 años · Plazas limitadas (Registro web)

05/01 Taller: ‘Bandejas para Reyes’ 12:00H | CON CIUDAD AVENTURA · PB

De 5 a 12 años · Plazas limitadas (Registro web)

ACTIVIDADES PROLONGADAS

Stands de libros, CD’s y vinilos.



