El paseo desde el que podrás ver una panorámica ideal de la ría de Vigo: una terraza de 500 metros cuadrados

Vigo y su área continúan mejorando sus entornos urbanos para ofrecer las mayores accesibilidades a todos los usuarios, así como más facilidades para disfrutar de la belleza de la ría de Vigo y los municipios que la rodean, que no es poca.

El Puerto de Vigo ha comenzado las obras de un nuevo paseo y un mirador en Arealonga, que permitirá a la ciudadanía disfrutar de unas vistas impresionantes con la construcción de una magnífica terraza sobre el mar en la que pararte a observar la panorámica que tienes ante ti y olvidar todo lo demás.

500 metros cuadrados sobre el mar

Paseo y Playa de Arealonga redondela.gal

Sobre unos 500 metros cuadrados se levantará una terraza abierta al mar, concebida como un pequeño refugio donde descansar, pasear o simplemente disfrutar del lugar con el sonido del mar como protagonista.

Estará equipada con bancos, iluminación integrada y vegetación litoral, pensada para respetar y realzar el carácter natural del entorno. Además, en el diseño también se incluyen elementos de accesibilidad para asegurar que cualquier persona, independientemente de su movilidad, pueda disfrutar del espacio

Por si fuera poco, esta increíble terraza también pone especial atención en la memoria del lugar: se incorporarán referencias y paneles que expliquen el valor histórico del área, desde la actividad de la antigua Conservera Virzi hasta la importancia del muelle próximo al Paseo dos Penedos.

De esta forma, el paseo no solo será un sitio en el que vigueses y visitantes podrán disfrutar de la maravillosa ría de Vigo, sino también para conocer la historia marinera y conservera que dio forma a esta parte de la ría.

Esta terraza estará situada en el límite entre Vigo y el municipio de Redondela, haciendo del entorno de Arealonga, en Chapela, un lugar de ensueño y digno de admirar para todo aquel que lo visite.

De forma paralela, la Autoridad Portuaria acondicionará el camino que une las playas de Arealonga y O Mende, así como la zona de aparcamiento cercana, ya renovada para mejorar su seguridad y funcionalidad.

Si todo avanza según lo previsto, podremos disfrutar de esta increíble terraza y mirador con vistas fascinantes de la ría de Vigo la próxima primavera-verano, transformando este rincón en un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.