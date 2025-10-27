El hombre más guapo de España es gallego: así es el joven de 18 años que conquistó Míster España 2025

Guillermo Lago, de 18 años y natural de Redondela (Pontevedra), se ha proclamado este fin de semana en Tarragona como Míster RNB España 2025. Gracias a este reconocimiento, representará al país en el certamen internacional Mister Supranational 2026, que tendrá lugar en Polonia en verano del próximo año.

Guillermo tiene 18 años, mide 1,86 m y es el hombre más guapo de España. Así se ha decidido en el certamen celebrado el pasado fin de semana en Salou (Tarragona) entre varios candidatos a ocupar este reconocimiento en uno de los concursos de belleza más populares.

Míster España 2025 es de Redondela

Guillermo Lago se ha proclamado Míster España 2025 y representará al país en el próximo certamen internacional Mister Supranational 2026.

Con tan solo 18 años y una imponente estatura de 1,86 m, representa la frescura y vitalidad de las nuevas generaciones. Natural de Redondela, en la comarca de Vigo, este joven deportista se ha formado en el Grado Medio Técnico Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre (TEGU) y el Grado Medio Deportivo, reflejando su pasión por la actividad física y la naturaleza.

Como indica la organización, es un amante del balonmano, el pádel y el scooter freestyle, disciplinas que "reflejan su carácter competitivo, dinámico y perseverante". Ahora, llevará con orgullo la bandera nacional y perseguirá su sueño de conquistar el título de Mister Supranational, algo que España no logra desde el año 2023 tras la victoria de Iván Álvarez.

Desde la delegación de RNB Pontevedra, dirigida por Carlos Ladra y Jose Benavides, señalan que el triunfo de Guillermo es un momento histórico: "Un título que nos llena de orgullo y felicidad, fruto del trabajo, la constancia y la pasión con la que hemos preparado este camino".

Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, no ha dudado en mostrar su apoyo a Guillermo Lago, así como su alegría por el nuevo logro que ha conseguido a su corta edad. "Como alcaldesa, e tamén como amiga da súa familia desde hai moitos anos, quero trasladarlle os meus máis sinceros parabéns e todo o meu agarimo.

Estamos moi orgullosos de ti, Guillermo!", comentó en sus redes.