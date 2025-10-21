Este es el disfraz que arrasa en Galicia para celebrar Halloween

Ser la película más vista de la historia de Netflix, con 236 millones de visionados, hace de Las Guerreras K-Pop uno de los disfraces favoritos para celebrar este Halloween entre los más jóvenes. Las tres protagonistas, que forman el grupo Huntr/x, con Golden como tema estrella de la banda sonora, son hoy ídolos en casi todos los países del mundo.

Lo confirman desde Don Disfraz, la empresa gallega de disfraces, que asegura que lo de esta tendencia "ha sido extraordinario", después de vender 800 unidades en menos de 5 días desde su lanzamiento. "La altísima demanda continúa y nos siguen preguntando a diario por estos modelos", afirma Roberto Domínguez, gerente de Don Disfraz, que anuncia que ya están "acelerando la reposición para diciembre–enero para que nadie se quede sin su disfraz de cara a Navidad y Carnaval".

Al gran éxito de Netflix se une otro que también ha logrado un hueco entre los más buscados desde hace unos años: El Juego del Calamar; tampoco falta el disfraz de Miércoles, que continúa marcando tendencia desde 2021.

Desde la empresa de disfraces de Ponteareas destacan también entre sus top ventas su nuevo disfraz exclusivo del protagonista del videojuego Silksong. La primera partida de 200 unidades, puesta a la venta a principios de octubre, se ha agotado en solamente una semana y esperan que se reponga la próxima semana, antes de que termine la temporada.

Estos días, la actividad en Don Disfraz es frenética y alcanzan ya los 2.000 pedidos diarios, con la previsión de superar los 4.000 al día. Además de los disfraces, destacan que cada vez se busca "vivir Halloween al máximo: disfrazarse, decorar su casa y disfrutar del truco o trato con los niños", por lo que "los accesorios y el maquillaje se han convertido en imprescindibles".

Otra tendencia cada vez más importante es la de los disfraces en pareja o en familia, que ya suponen el 30% de los pedidos.