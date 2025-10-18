Vigo anima la tarde de este sábado con un torneo de futbolín en el Centro Comercial A Laxe

Vigo acogerá este fin de semana un evento singular: un campeonato de futbolín en el centro comercial A Laxe en el que ya hay más de 20 parejas apuntadas y que se disputará la tarde de hoy sábado, 18 de octubre.

El torneo se ha convertido rápidamente en un éxito tras su convocatoria, ya que hay 24 parejas apuntadas, el máximo, que comenzarán a enfrentarse a las 16:30 en los tres futbolines que la empresa Arcade Events ha instalado frente a la tienda Media Markt del centro comercial. Esta empresa gallega se dedica a rescatar la nostalgia con futbolines, máquinas recreativas, de puñetazos y similares, animando eventos y locales de hostelería, y en este caso centros comerciales.

Cartel del torneo de futbolín de A Laxe en Vigo

Premios para los tres mejores

El torneo se disputará durante toda la tarde del sábado y hay motivos para ser competitivos. La pareja ganadora se llevará dos televisores Smart TV de 32 pulgadas, además de una comida o cena para dos personas del Menú Infinity de Umi Sushi, en el propio centro comercial.

Los segundos ganarán dos suscripciones de tres meses a DAZN, mientras que los terceros disfrutarán de una cena para dos personas en Chemin de Fer, viendo un partido de fútbol en pantalla gigante.

Los futbolines dispuestos en el CC A Laxe

El campeonato es completamente gratuito y se jugará en tres futbolines Evo presas, que seguro que llamarán la atención de los curiosos y los cientos de personas que estarán este sábado en el centro comercial.