Un estudio lo confirma: esta es la ciudad más "vaga" de Galicia y una de las 5 de España

Según la Real Academia Española (RAE), el término "vago" tiene varias acepciones: que se mueve de un lugar a otro sin detenerse; que es impreciso o indeterminado; o, probablemente la más utilizada, que es perezoso y no quiere trabajar.

Aunque el término "vago" puede tener distintos matices, suele asociarse con alguien perezoso, holgazán o que evita trabajar y prefiere mantenerse ocioso. Y, según los datos, parece que en Vigo viven las personas más "vagas" de toda Galicia.

Vigo, la ciudad más vaga de Galicia

Vigo está en el top 1 de ciudades más vagas de Galicia y en el top 5 de España, según un estudio de Unobravo. Para elaborar el ranking, la plataforma tuvo en cuenta factores como la presencia de espacios verdes, las rutas para correr o caminar, y los hábitos relacionados con el uso de la bicicleta.

Con estos datos, Vigo se sitúa entre las ciudades españolas menos activas. Cuenta con costa y un clima relativamente benigno, pero el tráfico rodado domina el espacio urbano, desincentivando el transporte activo.

"Pese a disponer de rutas y espacios al aire libre, la cultura del movimiento aún no se ha consolidado", lamentan desde Unobravo.

Vigo ocupa el puesto número 4 de ciudades más vagas de España, por delante de Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba y Murcia, y solo detrás de Málaga. Curiosamente, Murcia encabeza el ranking a pesar de contar con más del 57% de su territorio con zonas verdes, aunque solo cuenta con un gimnasio por cada 100.000 habitantes.

Puesto Ciudad Rutas para correr y caminar % que camina o va en bici al trabajo % de población activa (regional) % de espacios verdes Nº de gimnasios por 100.000 habitantes Cuota mensual gimnasio Búsquedas sobre fitness Puntuación del índice activo 1 Murcia 852 20 29 57 1 35,00 euros 1 3 2 Córdoba 740 25 35 51 6 45,00 euros 923 4 3 Las Palmas de Gran Canaria 814 33 36 49 10 44,86 euros 2 4 4 Vigo 661 n/a 35 39 12 40,50 euros 2 4 5 Málaga 674 20 35 45 12 41,38 euros 2 4

"Cuando los coches dominan los espacios urbanos, el movimiento deja de formar parte de la vida diaria. Incluso si existen zonas verdes, si no están conectadas por rutas seguras y accesibles, a la gente le cuesta convertir la actividad en un hábito", explica el psicólogo y directo clínico de Unobravo, Francisco Rivera Rufete.

Por supuesto, mantenerse activo no tiene por qué significar correr maratones o levantar pesas. "Incluso los movimientos cotidianos como ir caminando al trabajo, andar en bicicleta o estirarse en casa puede tener un gran impacto en la mente".

La actividad regular reduce los niveles de estrés y ansiedad, mejora la calidad del sueño, repercute de forma positiva en el ánimo y la autoestima, y aporta una distracción saludable, además de fomentar la interacción social.