Estos son todos los planes de los que puedes disfrutar este fin de semana en Vigo

Un fin de semana más, la música en directo llenará salas y teatros a lo largo de toda la ciudad olívica. Uno de los conciertos más importantes será Una noche de zarzuela, un gran espectáculo lírico que estará protagonizado por la soprano Ainhoa Arteta.

A lo largo de estos días, también podremos disfrutar del gran espectáculo que fusiona cultura flamenca y gallega, De Jerez a Vigo, y la II edición del Mercado Cerámico de Teis.

Conciertos del fin de semana

Cartel de la actuación 'Una noche en la zarzuela'

La cita musical más relevante de este fin de semana vendrá de la mano del ciclo de actuaciones del Teatro Afundación de Vigo: el Otoño Lírico 2025. A este concierto se sumarán otras actuaciones en diferentes salas de la ciudad olívica.

El sábado 18 a las 20:00 horas dará inicio la función Una noche de zarzuela, un recital que forma parte de una de las primeras funciones dentro del ciclo del Otoño Lírico 2025.

Se podrá disfrutrar de las romanzas, dúos y escenas de algunas de las obras más importantes de Sorozábal, Chapi, Vives y muchos más. La cita musical estará protagonizada por Ainhoa Arteta, Borja Quiza y Francisco Corujo, quienes estarán acompañados por el piano de Javier Carmena.

Algunas de las obras que interpretarán en esta noche de zarzuela serán La revoltosa o El dúo de la Africana.

Otros conciertos relevantes de este fin de semana serán la Jam en Blue de La casa de Arriba el jueves 16 a las 21.30 horas y el concierto de DOGO y Muriel en La Fábrica de Chocolate el viernes 17 a las 21:00 horas.

Conciertos Momentos Alhambra

Cartel de uno de los grupos que llegarán a la ciudad olívica con el ciclo Momentos Alhambra

Otro de los grandes eventos musicales del fin de semana serán los dos conciertos que traerá consigo el ciclo Momentos Alhambra, que regresa a la ciudad olívica para presentar dos importantes grupos y artistas de la música indie española.

Por un lado, el viernes 17 a las 21:30 horas actuarán las Sanguijuelas del Guadiana en la sala Supersonic, el grupo extremeño que está poco a poco conquistando la escena indie de España con temas como Revolá o 100 AMAPOLAS.

Por otro lado, el sábado 18 a las 21:30 horas se podrá disfrutar, también en la sala Supersonic, de la nueva sensación del sonido indie folk de Inazio, el joven navarro que ha empezado a conquistar el panorama de la música española con canciones como Flores en la Carretera u Oasis.

Festival Kerouac - Festival Internacional de Poesía y Performance

Cartel de la edición 2025 del Festival Kerouac

La XV edición del Festival Kerouac dio inicio el día de ayer, miércoles 15, y continuaráhasta el sábado 18 en cuatro localizaciones diferentes de la ciudad olívica: Auditorio do Concello, Multicines Norte, El Corte Inglés y el MARCO.

A lo largo de estos días se podrá disfrutar de diferentes actividades culturales, como recitales de poesía, actuaciones musicales y mucho más.

La programación completa del festival:

A las 19:30 horas en Multicines Norte Proyección Road Movie Sal & Dean: tras los pasos de Kerouac Charla y concerto acústico por Jimmy Barnatán Entrada a 5 euros en la taquilla del cine



Viernes 17

A las 19:30 en El Corte Inglés de la Marquesina Gran Vía Conciertos de Najla Shami, Malvares, Verdeoir y Nueva Tragedia Presentado por Marcos de la Fuente Asistencia libre . Habrá sillas para sentarse



Sábado 18

A las 18:00 horas en el Muro dos Poetas de la Rúa Londres Ampliación del Muro dos poetas con nuevos versos y autores Presentación y recital de poesía en la rúa Londres (detrás del Marco) Asistencia libre. No habrá sillas

A las 19:30 horas en el Auditorio del Museo MARCO de Vigo Conciertos de La Sole y El Hombre Viento, Annalisa Marí como Lenore Kendel, Alberto Avendaño y Manolo Romón presentando Molotov y Olalla Cociña Entradas a 10 euros en eventbrite.com

De Jerez a Vigo

Cartel del nuevo espectáculo 'De Jérez a Vigo'

El sábado 18 llegará al Auditorio Mar de Vigo el gran espectáculo flamenco que une dos extremos de la Península Ibérica: Jerez y Vigo.

Será un emocionante show que mezclará danza, cante, guitarra y palabra para rendirle tributo a la figura de la mujer valiente, libre y eterna.

En este espectáculo podremos sentir el alma de mujeres tan relevantes en la cultura como Lola Flores, Rosalía de Castro o Emilia Pardo Bazán.

Las entradas se pueden conseguir en teuticket.com desde 25 euros.

II Mercado Cerámico de Teis

Cartel de la edición 2025 del Mercado Cerámico de Teis

El sábado 18 tendrá lugar la II edición del Mercado de Teis bajo un horario de 10:00 a 20:00 horas.

El evento consistirá de un mercado monográfico que se desarrollará de manera paralela con las actividades de los propios comerciales y usuarios del susodicho recinto.

El mercado incluye la exposición y venta de artículos cerámicos, así como actividades paralelas que van desde talleres y charlas informativas hasta actuaciones musicales en directo.

Programación del Outono Teatral

El ciclo 'Outono Teatral' hará un recorrido por diferentes teatros de la ciudad de Vigo

La edición del Outono Teatral 2025 llega a los teatros de la ciudad olívica con varias sesiones de espectáculos, ya iniciados en este mes de octubre, y que se extenderán hasta principios de noviembre.

La entrada a todas las representaciones será de entrada libre hasta completar aforo.

La programación de este fin de semana:

Sábado 18 en el SCD Atlántida (Matamá) - Profesión precaria del Grupo de Teatro Rueiro

en el (Matamá) - del Grupo de Teatro Rueiro Domingo 19 en el ACRD Pardavila - A voda de Esganarello de A Casa do Teatro

XII Carrera de Vigo contra el Cáncer

Cartel de la edición 2025 de la Carrera Solidaria en Vigo contra el Cáncer

El domingo 19 se celebrará A Derradeira, una nueva carrera solidaria en la ciudad olívica.

Constará de dos recorridos: uno de 10 y otro de 5 kilómetros. Cada uno de ellos corresponderá a la edad de los participantes, es decir, los mayores de 16 años competirán en el de 10 km, mientras que los mayores de 6 años lo harán en el de 5 km.

El evento dará inicio en la zona de la explanada de la avenida Castelao a las 10:00 horas. Los primeros en salir serán los que competirán en el recorrido de los 10K. Un poco más tarde, a las 10:45 horas, saldrán los de la 5K.