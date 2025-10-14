Ya es oficial: el mayor parque de Navidad de Portugal ya tiene fecha de apertura (y está cerca de Vigo)

La Navidad está cada vez más cerca y para el alumbrado navideño de Vigo falta poco más de un mes. Aunque Abel Caballero todavía no ha anunciado la fecha exacta, está previsto que ocurra alrededor del fin de semana del 14-16 de noviembre.

Esta Navidad 2025, Vigo contará con casi 12 millones de luces, que iluminarán 420 calles y plazas de la ciudad, mercados navideños en los históricos barrios de O Calvario y Bouzas, y uno de los árboles de Navidad más grandes de España.

Este es el mayor parque de Navidad de Portugal

Un año más, Vigo se convertirá en uno de los lugares más especiales para vivir la Navidad. No obstante, quienes se queden con ganas de más espíritu navideño pueden acercarse hasta Perlim, el mayor parque de Navidad a un paso de Galicia.

A poco más de dos horas de Vigo, Perlim es un parque temático navideño ideal para familias, especialmente para los más pequeños de la casa. Sin duda, una experiencia única, llena de fantasía y actividades relacionadas con la magia de la Navidad.

En esta edición, Perlim abrirá sus puertas en Santa María da Feira desde el 29 de noviembre hasta el 30 de diciembre. Su horario será de 13:30 a 19:00 horas, y entre las actividades del parque, los asistentes podrán encontrar espectáculos como el Circo Evolution y también una pista de hielo y un mercadillo de Navidad.

El mayor parque de la Navidad es un espacio diseñado para que toda la familia pueda vivir una experiencia única e inolvidable. Los adultos podrán recuperar la magia, mientras que los niños disfrutarán de la mejor de sus fantasías y estimularán su imaginación.

Del 29 de noviembre al 30 de diciembre, de miércoles a domingo, Perlim abrirá sus puertas para recibir a miles de visitantes. Las entradas ya están a la venta, con precios que varían según el día de la semana y el tipo de acceso. A continuación, te detallamos toda la información:

Entrada diaria (Semana)

De 0 a 2 años: Entrada libre

De 3 a 12 años: 7 euros

De 13 a 64 años: 8 euros

Mayores de 65 años: 7 euros

Entrada diaria (Fines de semana y festivos)

De 0 a 2 años: Entrada libre

De 3 a 12 años: 8 euros

De 13 a 64 años: 9 euros

Mayores de 65 años: 8 euros

Pulsera de acceso (Todos los días)

De 0 a 2 años: Entrada libre

Preventa (hasta el 28 de noviembre): 14 euros

Durante el evento: 16 euros

Perlim se encuentra en la ciudad portuguesa de Santa María da Feira. Desde Vigo, la ruta más fácil y corta es por la A-3, con un tiempo estimado de viaje de 2 horas aproximadamente. Para llegar, es necesario pasar por Oporto, por lo que puede ser una buena oportunidad para hacer un poco de turismo.