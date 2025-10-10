¿Ganas de unas castañas asadas? Estos son los puestos ambulantes donde podrás encontrarlas en Vigo
El Concello ha concedido 12 licencias, una más que el año pasado, y estarán instalados en diferentes puntos de la ciudad hasta, como tarde, el 31 de diciembre
Arranca en Vigo la época de castañas asadas que regalan su inconfundible aroma otoñal a las calles de la ciudad, dispuestas en las clásicas locomotoras que son una foto ya habitual en esta época del año.
Este año, el Concello de Vigo ha concedido 12 licencias, una más que el año pasado, para que los puestos ambulantes se distribuyan por toda la ciudad. Por el momento, estarán instaladas a lo largo de estos días y hasta, como tarde, el 31 de diciembre, según la zona.
El precio, 3, 5 y 10 euros, dependiendo del tamaño del cono de papel que se elija.
Estas son las 12 ubicaciones en Vigo
- Praza do Emigrante, Praza América (11 de octubre - 31 de diciembre)
- Avda. de Castrelos 212, Pereiró (9 de octubre - 31 de diciembre)
- Praza da Estación, Vialia (12 de octubre - 8 de diciembre)
- Rúa Cambados, frente al Alcampo (20 de octubre - 31 de diciembre)
- Sanjurjo Badía, esquina con la calle Enrique Lorenzo (15 de noviembre - 15 de diciembre)
- Calle Teixugueiras, rotonda de Navia, frente al Froiz (12 de octubre - 31 de diciembre)
- Praza Suárez Llanos, en Bouzas (12 de octubre - 31 de diciembre)
- Calle Florida, 41, junto al Mercado das Travesas (15 de octubre - 31 de diciembre)
- Farola de Urzáiz (11 de octubre - 31 de diciembre)
- Praza España (12 de octubre - 31 de diciembre)
- Calle Urzáiz, 190 (11 de octubre - 30 de diciembre)
- Calle Urzáiz, 130 (11 de octubre - 15 de diciembre)