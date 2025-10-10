¿Ganas de unas castañas asadas? Estos son los puestos ambulantes donde podrás encontrarlas en Vigo

Arranca en Vigo la época de castañas asadas que regalan su inconfundible aroma otoñal a las calles de la ciudad, dispuestas en las clásicas locomotoras que son una foto ya habitual en esta época del año.

Este año, el Concello de Vigo ha concedido 12 licencias, una más que el año pasado, para que los puestos ambulantes se distribuyan por toda la ciudad. Por el momento, estarán instaladas a lo largo de estos días y hasta, como tarde, el 31 de diciembre, según la zona.

El precio, 3, 5 y 10 euros, dependiendo del tamaño del cono de papel que se elija.

Estas son las 12 ubicaciones en Vigo