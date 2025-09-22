Organizan en Vigo un encuentro para solteros de hasta 45 años: bebidas, picoteo y más sorpresas

Vista del puente y el estuario de Vigo desde la playa de Cesantes en una impresionante puesta de sol Shutterstock

Encontrar a tu media naranja puede ser un proceso difícil. No siempre resulta sencillo dar con alguien que comparta tus mismas aficiones, intereses y objetivos en la vida.

Para hacerlo más sencillo, Sit&Meet ha organizado un evento en Vigo especialmente diseñado para que solteros de entre 29 y 45 años puedan conocerse en un ambiente relajado y agradable.

Un evento para solteros de hasta 45 años

Si tienes que conocer gente nueva es complicado y los planes son siempre los mismos, Sit&Meet reunirá el próximo 11 de octubre en Vigo a solteros de hasta 45 años en un ambiente único, con dinámicas rompehielos para disfrutar al máximo de la experiencia.

Vigo acogerá el segundo sábado de octubre la 'Noche de l@s Solter@s', un evento que busca conectar a personas de entre 29 y 45 años. "Es un evento exclusivo, pensado para que conocer gente sea fácil, natural y divertido", anuncia la organización en sus redes sociales.

El evento se celebrará el 11 de octubre, de 20:00 a 23:00 horas, en un local céntrico de Vigo cuya ubicación se revelará únicamente a los asistentes.

Las entradas tienen un coste de 45 euros por persona e incluyen: local privado para los participantes, dos bebidas con o sin alcohol (no incluye copas) y picoteo abundante (tortilla, empanada, tostas, croquetas, tabla de ibéricos, etcétera), además de dinámicas rompehielos que permitan disfrutar al máximo de la experiencia.

Sit&Meet también garantizará un equilibrio entre chicas y chicos, buena música y, por supuesto, un ambiente lleno de buen rollo.