Todos los planes que no te puedes perder este fin de semana en Vigo

El tercer fin de semana de septiembre estará protagonizado en la ciudad olívica por los espectáculos de magia y humor, como Madre mía! de Ismael Lemais e Isita Díaz o Euforia de Dani Polo.

Además, también tendrán lugar otros eventos, como el mítico Rally Ciudad de Vigo o Semente Vigo, el evento de actividades infantiles que este año celebra otro año con el lema Entre Contos e Carvalhos.

Conciertos del fin de semana

Cartel del concierto de este sábado de la banda del noroeste The Blow Ups

El tercer fin de semana en Vigo queda reservado para la música underground y local.

Por un lado, Verbiam y Youth Yard traerán el mejor sonido del rock de Lugo en el festival Somluso el sábado 20 en la sala Kominsky.

Por otro lado, el mismo día podremos disfrutar de un gran concierto en directo de The Blow Ups, quienes además estarán acompañados de los vigueses Claptown.

Espectáculo Madre mía! de Ismael Lemais e Isita Díaz

El espectáculo 'Madre mía!' tendrá lugar este viernes en el Auditorio Afundación de Vigo

El viernes 19 a las 22:30 horas en el Auditorio Afundación de Vigo podremos disfrutar del espectáculo teatral y humorístico conocido como Madre mía!

Después del éxito que gozó la obra Cómo conocí a mi suegra, los actores Ismael Lemais e Isita Díaz vuelven a embarcarse en una gira por diferentes escenarios de España. Ambos se enfrentarán a un nuevo desafío: acaban de tener un bebé.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar y reír de un nuevo espectáculo de estos dos grandes cómicos y actores. ¡Es su única fecha en Vigo!

Galician Freaky Film Festival

Este viernes 19 se inaugurará oficialmente la 9.ª edición del GFFF (Galician Freaky Film Festival), conocido por ser un gran evento internacional de cine freak y underground que engloba todas producciones de terror, fantasía, ciencia ficción, comedia, freak o series B.

Se celebrará en el nuevo Videodrome de la Plaza Elíptica de Vigo. Además, esta edición contará con un total de 74 cortometrajes repartidos entre 34 países y 12 bloques.

El filme de inauguración será un programa doble de Mad Doctors, mientras que la sesión de clausura será la proyección de The Rocky Horror Picture Show.

Los abonos VIF ya están a la venta desde 65 euros en el siguiente enlace.

La lista de sesiones es la siguiente. Las entradas para cada una de ellas se pueden conseguir en vivetix.com

Alimento para O Maxín

Arrepío, Vol. 1 - Asian Mood

Arrepío, Vol. 2

Ciencia Ficción

Co Cu Torcido Vol. 1 y 2

Humor Freak Vol. 1 y 2

Que Carallo É Isto!? Vol. 1, 2 y 3

Serie B-Estial (1/2) y (2/2)

Paralelamente, se celebrará el conocido PequeFreak, que tendrá lugar el sábado 20 y domingo 21 en los Cines Tamberlick de la Plaza Elíptica. Algunas de las películas de esta edición incluirán, entre otras, el éxito de comedia Cariño, he encogido a los niños.

Las entradas del PequeFreak se pueden conseguir en el siguiente enlace.

Revoltallo de Música e Cultura Emerxente

Cartel de la edición del 2025 del Revoltallo de Música e Cultura Emerxente

Desde el viernes 19 hasta el domingo 21 tendrá lugar la XXXII edición del Festival Revoltallo, conocido por ser un evento independiente donde se podrá disfrutar de conciertos y espectáculos de artistas, bandas y formaciones emergentes de Galicia, España y Europa.

Como cada año, se celebrará en el entorno natural de la Carballeira do Pedregal del barrio olívico de Valladares. Además, la entrada al evento es completamente gratuita.

Los grupos que actuarán en esta nueva edición del Revoltallo son Pyogenesis, Enemy Inside, King Kids, Rock de Cámara, POA, No One Alive, Transilvanians, Verónica Santalices -con su show O Rianxeiro-, Mr. Kamándula y Daniel Figueroa, que presentará su espectáculo Effeto Azul.

Tampoco faltarán las actividades de teatro, danza, magia y los obradoiros, una parte fundamental de este evento.

Las actividades de este evento lleno de cultura y música gallega:

Viernes, 19 de septiembre

Conciertos

Rock de Cámara

Pyogenesis

Enemy Inside

No One Alive

POA

Actividades culturales

Creacións Obradoiro

Actuación de Arroutada

Actuación de Setestrelo Teatro

Sábado, 20 de septiembre

Conciertos

King Kids

Exeria

Transilvanians

Pink Porris

MR Kamandula

Actividades culturales

Magia en la Manga

Transfúcido

Obradoiro de Construción de Pandeiro Vegán

Obradoiro de Iniciación á Luthería

Domingo, 21 de septiembre

Conciertos

Leni Pérez e Sekadra con Paco Dicenta

Efecto Azul

Actividades culturales

O Rianxeiro con Verónica Santelices

Obradoiro de Composición a través de Tecnoloxía Loop Station

XVII Rally Ciudad de Vigo

Cartel de la edición 2025 del Rally Ciudad de Vigo

El sábado 20 se celebrará la XVII edición del Rally Ciudad de Vigo para vehículos clásicos y antiguos.

El lugar de salida del rally será en la terraza del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. El horario de la concentración será de 9:30 a 12:00 horas.

Todos los asistentes comerán en el Mesón da Lamprea en Arbo y cenarán en la Finca Tábata en Redondela. A media tarde se hará una parada para tomar café.

Semente Vigo - Entre Contos e Carvalhos

Cartel de la edición 2025 de Semente Vigo

El sábado 20 se celebrará la VII edición de Semente Vigo, conocido por ser un evento educativo para todas las edades que, nuevamente, tendrá lugar en un entorno natural: Carballeira del Monte da Guía.

En este entorno tendrá lugar esta nueva edición de Semente Vigo, destinado a familias y niños. A lo largo de toda la feria se podrá disfrutar de diferentes opciones gastronómicas como bebidas, petiscos, choripán, empanadas, dulces y opciones veganas.

Las actividades empezarán a mediodía, a las 12:30 horas, y serán diferentes obradoiros que se repetirán después de comer, a las 16:30 horas. Una gran sesión de juegos tradicionales para los más pequeños de la familia tendrá lugar a las 15:30 horas.

Por la tarde tendrán lugar los espectáculos y actuaciones. A las 17:30 horas llegarán Os Jalochos para presentar su show A landra viaxeira.

Para cerrar el evento por todo lo alto, a las 18:30 horas se organizará un bingo musical.

Espectáculo de magia Euforia de Dani Polo

Cartel de la actuación de Dani Polo 'Euforia'

El sábado 20 a las 19:00 horas llegará el reconocido ilusionista español Dani Polo al Teatro Salesianos para presentar el show que está asombrando a toda España: Euforia.

Un gran espectáculo que sorprenderá a toda la familia, desde niños hasta adultos. ¡No te pierdas la oportunidad de ver sus trucos en directo!

Certamen Musical 2025 en Vigo

Cartel de la edición 2025 del Certame Musical de Vigo

A lo largo de todo el mes de septiembre se celebrará una nueva edición del Certame Musical del Parque Ricardo Aldao de A Salgueira.

Este sábado 20 a las 19:00 horas tenemos una cita con el Grupo Folclórico Son das Ferriñas, quienes ofrecerán un concierto completamente gratuito y al aire libre a todo aquel que desee acercarse a disfrutar del folclore gallego.

XII Triatlón Desafío Islas Cíes

Cartel de la edición 2025 del Triatlón Desafío Islas Cíes

El domingo 21, a mediados de septiembre, tendrá lugar uno de los eventos deportivos más importantes del mes: la XII edición del Triatlón Desafío Islas Cíes.

Esta competición tendrá lugar entre las ciudades de Vigo y Nigrán. Dará inicio a las 08:15 horas y constará de tres pruebas diferentes: natación, ciclismo y carrera de atletismo.

La programación de todas las pruebas del Triatlón Desafío Islas Cíes:

Prueba de natación de 1.9 km - Playa del Vao

de 1.9 km - Playa del Vao Prueba ciclista de 88 km (4 vueltas) - Entre la playa del y A Ramallosa (Nigrán)

de 88 km (4 vueltas) - Entre la playa del y A Ramallosa (Nigrán) Prueba de atletismo de 21 km (3 vueltas) - Entre la playa del Vao y el paseo del muro de la playa de Samil

Para más información se puede consultar su página web.