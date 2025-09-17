El bonito nombre del hijo mayor de Xabier Fortes: significa "justicia de Dios" y es común en Galicia

Xabier Fortes (Pontevedra, 1966) es un reconocido periodista y presentador de televisión, que trabaja en RTVE. Es hijo del escritor y militar Xosé Fortes Bouzán, cofundador de la Unión Militar Democrática (UMD) en 1974.

El actual director y presentador del programa La noche en 24 horas siempre ha sido muy cuidadoso con su vida privada. Se sabe que es padre de tres hijos, uno de ellos con un nombre de origen hebreo que es muy popular en Galicia: Daniel.

De origen hebreo

Es posible que la decisión del nombre de un hijo sea una de las más complicadas o, como mínimo, a la que más vueltas se le da. Al fin y al cabo, estamos hablando del nombre que le va a acompañar toda su vida.

Algunos se ven condicionados por tradiciones familiares, mientras que otros siguen las tendencias más populares del momento o simplemente se guían por el nombre que siempre les ha gustado. En este sentido, el primer hijo de Xabier Fortes, también periodista, se llama Daniel.

El nombre Daniel proviene del hebreo Daniyyel y significa "Dios es mi juez" o "Justicia de Dios" y tiene un gran significado espiritual, asociado, sobre todo, a la sabiduría, la valentía y la fe.

Según el informe Estadística de nomes dos neonatos galegos. Ano 2023, elaborado por el Instituto Galego de Estadística (IGE), hay 17.733 hombres en Galicia con el nombre de Daniel, con una edad media de 32,6 años, perdiendo relevancia entre los recién nacidos.

Vigo y A Coruña son las ciudades donde Daniel tiene mayor relevancia, con 1.988 y 1.634 registros respectivamente, seguido de Santiago de Compostela (616), Ourense (663), Pontevedra (545), Lugo (539) y Ferrol (410).

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informa que hay un total de 308.465 hombres con ese nombre, con una edad media de 30,8 años. Esto demuestra que es muy popular en el conjunto de todo el país, sobre todo en hombres más mayores.

Madrid y Asturias son las comunidades autónomas con mayor popularidad de este nombre. También, ciertas provincias de otras regiones, como Valladolid y Segovia en el caso de Castilla y León; Guadalajara en Castilla-La Mancha; y Zaragoza en Aragón.

Procedente del hebreo, el nombre de Daniel tiene varias equivalencias en diferentes idiomas. Aunque en varios idiomas se escribe de la misma forma, te mostramos algunos ejemplos en los que sí es diferente: