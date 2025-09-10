La fiesta al aire libre que no puedes perderte este domingo en Vigo: un brunch con DJs y gastronomía

Vigo apura el verano hasta el último momento. La terraza del centro comercial A Laxe acogerá el eventazo de septiembre que no te puedes perder: un 'brunch' electrónico con DJs y gastronomía que promete ser todo un éxito para cerrar la época estival por todo lo alto.

La marca viguesa de fiestas electrónicas Klubers organiza la segunda edición de este evento al aire libre este domingo, 14 de septiembre. Tras la gran acogida de su primera edición en julio, no se podía acabar el verano sin volver a vivir esta experiencia con vistas a la Ría y un ambiente increíble.

Una mezcla de festival, terraceo y mucha gastronomía

Si eres de los que les da pena que se acabe el verano y quieres disfrutar hasta el último segundo, este domingo 14 de septiembre tienes un cita imperdible en la terraza del centro comercial A Laxe: acoge un nuevo brunch electrónico con DJs y gastronomía.

Imagínatelo: música al aire libre, gastronomía, sol y diversión en horario diurno, mezclando lo mejor de un festival con el terraceo que tanto gusta a los vigueses. Nueve horas ininterrumpidas de música electrónica desde las 14:00 horas hasta las 23:00.

Será una pista de baile de más de 800 metros cuadrados ideal para toda la familia con foodtrucks, exhibiciones de coctelería, voces en directo y performances. Y lo mejor de todo: con unas vistas de escándalo a la Ría de Vigo y a las Islas Cíes.

Y no, no debes preocuparte por el tiempo. Desde la organización indican que "el domingo se espera sol, cielos casi despejados y temperaturas en torno a los 22ºC", temperatura ideal para no asarte de calor en la terraza de la tercera planta de A Laxe.

No obstante, por si el sol molesta demasiado, el rooftop también dispondrá de una red de camuflaje que ofrecerá parte de sombra para ofrecer, así, todas las comodidades a los asistentes.

DJs y actuaciones en vivo

La marca viguesa de fiestas electrónicas Klubers Cedida

"Nos sorprendió la acogida que tuvo el debut del 'Klubers The Brunch' en julio: mucha gente, diversas generaciones y una atmósfera eléctrica. Ese mismo día ya empezamos a planificar la cita del 14 de septiembre. La música 'house' ha calado hondo en Vigo y se forma un ambiente de baile muy relajado", afirma el promotor, Mario Vice.

Este rooftop te invita a bailar al ritmo de varios DJs, entre los que se encuentra el fundador de Klubers, Mario Vice. También actuarán los DJs Dani Villa, Emanei, Saúl, Neho, David Vidal y la gran estrella indiscutible: la DJ hispano-cubana Claudia León.

Es uno de los nombres más potentes del Afro House actual y este verano ha sido una de las sensaciones de Ibiza con una fiesta semanal en Cova Santa bajo su propia enseña, MOOTS.

No faltará la percusión en directo de Cheky, el violín en directo de La Mouche, ni tampoco diferentes actuaciones vocales que te pondrán los pelos de punta.

Todo ello bajo un ambiente familiar y perfecto para todos los públicos y las edades. ¿Lo mejor de todo? Aún quedan entradas, tanto en zona VIP como estándar. Puedes adquirir tu entrada aquí.