Bomberos forestales de Galicia sobre el abandono del rural: "Los incendios van a ser más devastadores"

Este lunes comenzó la segunda temporada de La Revuelta, y lo hizo por todo lo alto, dando voz a "las personas más importantes a día de hoy en España": Brigadistas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Ourense, una de las provincias más afectadas por la ola de incendios forestales de este verano.

Acudieron cuatro profesionales de la base de Laza (Ourense), acompañados del resto de la brigada entre el público. Hubo espacio para compartir sus vivencias, explicar cómo es su trabajo, contar una impactante anécdota salvando un campamento de 150 niños y, por supuesto, para reivindicar un sueldo y condiciones dignas para aquellos que se juegan la vida para salvar la de los demás.

Salvaron un campamento infantil en la estación de esquí en Manzaneda

Cuando salvaron a un campamento de niños este verano.



La salvaje ola de incendios que hemos vivido este verano es una tragedia y podría haber sido mucho peor si no fuese por el trabajo que hacen los bomberos.

Las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) son un cuerpo de bomberos de élite que es transportado a lugares estratégicos para la extinción de incendios, como unidades de apoyo a las Comunidades Autónomas.

Podría considerarse que los bomberos forestales son una especie de héroes, como mínimo que su trabajo está repleto de actos heroicos. Están entrenados para intervenir en situaciones críticas y zonas clave durante los incendios.

Esta vez la emergencia les ha tocado especialmente de cerca, en su propia tierra: Ourense, la provincia más afectada de Galicia. "Este año tuvimos la mala suerte de tenerlo en casa", dice uno de ellos. "Fue más duro emocionalmente. Por la noche te acostabas con el humo entrando por la ventana, despertabas tosiendo, sin poder respirar", contaron.

Uno de los momentos más intensos que vivieron fue durante un incendio que puso en riesgo a unos 150 niños y entre 20 y 30 monitores que estaban en un campamento infantil en la estación de esquí de Manzaneda. "Ese incendio impresionaba", comenta uno de ellos.

"Era más peligroso sacarlos por carretera", por lo que decidieron quedarse y preparar la zona para que el incendio rodease el campamento. La historia es tan impactante, que Broncano llega a compararla con un frente bélico.

Finalmente, consiguieron salvar a los niños y, como no podía ser de otra forma, el público no podía parar de ovacionarlos.

El abandono del rural y las condiciones precarias

En defensa de un sueldo digno para los bomberos.



No es compatible definirles como HÉROES y que luego cobren lo que cobran jugándose la vida.

La BRIF de Laza le regaló al programa una serie de productos de la terriña. "Para que la gente vea lo que se pierde", comenta uno. No faltaron tampoco las reivindicaciones. Su mensaje fue claro: el abandono del rural tiene consecuencias, y cada vez serán más graves.

"Los incendios cada vez van a ir a peor", comentan. Entre otras causas, por el abandono del monte. "Te obligan a abandonar el rural", sentencian. Muchas familias dejan el rural por falta de recursos básicos, o menos comodidades en el día a día, generando una despoblación que trae consigo un campo descuidado, con más maleza.

Eso, sumado a la falta de recursos en todas las comunidades, va a hacer que "los incendios van a ser mucho más devastadores". También hubo un aviso sobre el cambio climático y cómo este puede acelerar el problema. "El cambio climático es un acelerador. Está ahí. Potencia todo mucho más".

Junto a tanta reivindicación, también hubo espacio de agradecimiento para los vecinos de Ourense que se lanzaron al monte a tratar de salvar sus pueblos. "Si no es por los vecinos, hubieran ardido más pueblos" [...] "Gracias a esos vecinos se apagaron antes los incendios".

Durante la emisión también se habló de sus condiciones laborales. Tras bromear con la expresión "tener ideas de bombero", Broncano habló sin tapujos: "A los bomberos forestales habría que pagarles sueldos decentes. Esa sería una buena idea de bombero. No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes".

Con todo ello, lo dicen alto y claro: "Hay que apostar por que sea un servicio público y con unas condiciones dignas. Cada vez vamos a ir a peor y los bomberos tienen que estar en un mínimo de condiciones".