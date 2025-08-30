Estos son todos los grandes eventos de septiembre 2025 que acogerá Vigo

La música no será lo único que protagonizará el mes de septiembre en la ciudad olívica. Nos empezaremos despidiendo del verano con una nueva edición de The Champions Burger, la Fiesta del Marisco y el Festival The Wild, entre otros.

A medida que nos iremos adentrando en el mes, podremos disfrutar del inicio del Otoño Lírico 2025, el Galician Freaky Film Festival, el Freixo Rock y hasta de una gran prueba deportiva de Triatlón.

Conciertos del mes

El gran concierto del mes será el de Pimpinela

La gran cita musical del mes vendrá de la mano del dueto español Pimpinela, quienes llegarán al Auditorio Mar de Vigo el domingo 14 a las 21:00 horas como parte de su gira Noticias del amor. Las entradas están prácticamente agotadas, pero se pueden conseguir en teuticket.com desde 52 euros.

Otros conciertos relevantes del mes serán los que protagonizarán artistas nacionales e internacionales como Angela Hoodoo, Anna Tréa, Jaloner y Hayden Pedigo.

Desde el 1 hasta el 7 de septiembre: The Champions Burger

The Champions Burger en Vigo Instagram The Champions Burger

El evento ya había iniciado el 28 de agosto, pero continuará durante la primera semana del mes de septiembre. Si todavía no te has pasado por su recinto, te recomendamos que lo hagas. ¡La entrada es completamente gratuita!

Tras su paso por A Coruña, The Champions Burger sigue con su gira por España hasta llegar a Vigo. Todos los asistentes podrán votar por su hamburguesa favorita vía app en base a originalidad, sabor, salsas, presentación y mucho más.

No solo tendremos la oportunidad de degustar originales creaciones de hamburguesas buffet, sino que los foodtrucks instalados en el Centro Comercial Vialia también ofrecerán productos como patatas o postres caseros.

El horario de The Champions Burger será de 12:00 a 00:00 horas de lunes a domingo y desde las 19:00 horas los jueves.

4, 5, 6 y 7 de septiembre: XVIII Fiesta del Marisco de Vigo

Cartel de la edición 2025 de la Fiesta del Marisco de Vigo

El mes de eventos de septiembre en la ciudad olívica se estrenará con una gran celebración de la gastronomía marítima de Galicia.

La XVIII edición de la Fiesta del Marisco de Vigo tendrá lugar en la zona del puerto pesquero de Vigo, donde durante 4 días completos se podrá degustar los mejores productos marítimos de las rías gallegas.

El horario para las comidas será desde las 12:00 hasta las 16:00 horas y para las cenas de 20:30 hasta las 00:30 horas.

La programación completa por días de la Fiesta del Marisco de Vigo:

Viernes, 5 de septiembre

13:00 horas - Actividades infantiles de Big Lab
Taller de chapas
Maquillaje
Globoflexia
Hama Beds

21:00 horas - Actuación de la charanga A Cabeza Non Para

23:00 horas - Actuación de Os Ciclóns

Sábado, 6 de septiembre

13:00 horas - Actividades infantiles de Big Lab
Taller de chapas
Maquillaje
Globoflexia
Hama Beds

Lab 12:30 horas - Actuación de la charanga

20:30 horas - Actuación del

23:00 horas - Actuación de

Viernes, 7 de septiembre

Todo el día - Animación a cargo del

13:00 a 16:00 horas - Actividades infantiles de Big Lab
Taller de chapas
Maquillaje
Globoflexia
Hama Beds



5, 6 y 7 de septiembre: Festival The Wild

Cartel de la edición 2025 de The Wild Festival

Desde el viernes 5 hasta el domingo 7 podremos disfrutar de The Wild, un festival en la naturaleza ubicado en el Parque forestal de San Miguel de Oia, donde tendrán lugar una serie de actividades de música, deporte y ocio.

Los eventos más esperados de estos tres días serán los conciertos en directo de reconocidos artistas estatales y nacionales. Las cabezas de cartel de la VI edición son Ilegales, Sr. Salvaje, Netta Rufina y Los Mortymer.

Las entradas para el sábado 6 están a la venta en thewildfest.com desde 10 euros. Esta es una oferta exclusiva que durará hasta el 4 de septiembre.

El acceso al festival el viernes 5 y domingo 7 será gratuito.

Los horarios de las actividades de The Wild Festival:

Viernes, 5 de septiembre

Actividades

18:30 horas - The Wild Cinema. Sesión I

19:30 horas - The Wild Cinema. Sesión II

Conciertos

20:30 horas - Supergigante

21:15 horas - Exeria

22:00 horas - Gargantúa

22:45 horas - Martin Human

23:30 horas - Entrega premios SALVAXESONS III

00:00 horas - Sesión DJ

Sábado, 6 de septiembre

Actividades

15:30 horas - The Wild Cinema. Sesión III

16:00 horas - Zona infantil. Olimpiadas payasas

16:30 horas - Zona infantil. Pintacaras

Conciertos

13:00 horas - Cé Orquesta Pantasma

18:00 horas - Banda ganadora SALVAXESONS III

19:30 horas - Netta Rufina

21:15 horas - Sr. Salvaje

23:00 horas - Ilegales

00:30 horas - Sesión DJ

Domingo, 7 de septiembre

Actividades

15:30 horas - The Wild Cinema. Sesión IV

18:00 horas - The Wild Cinema. Sesión V

Conciertos

13:30 horas - Los Mortymer

6 de septiembre: Ardora Fest

Cartel del festival electrónico Ardora Fest

El Festival Ardora dará inicio a las 18:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo. Es un evento imprescindible para los amantes de la música electrónica, pues reunirá en el mismo escenario a grandes artistas nacionales e internacionales del género.

Algunos de los nombres más destacados de esta edición son Luke Slater, Lewis Fautzi, Temudo o Christian Wünsch. Esta cartelera está completada por Víctor Álvarez, David Flashback, Josk, Soul Lazh y María Vilas.

Las entradas del Ardora Fest están agotadas a excepción de su Last Call, que está a la venta por 55 euros en teuticket.com

19, 20 y 21 de septiembre: Revoltallo de Música e Cultura Emerxente

Cartel de la edición del 2025 del Revoltallo de Música e Cultura Emerxente

El viernes 19, sábado 20 y domingo 21 tendrá lugar la XXXII edición del Festival Revoltallo, conocido por ser un evento independiente donde se podrá disfrutar de conciertos y espectáculos de artistas, bandas y formaciones emergentes de Galicia, España y Europa.

Como cada año, se celebrará en el entorno natural de la Carballeira do Pedregal del barrio olívico de Valladares. Además, la entrada al evento es completamente gratuita.

Los grupos que actuarán en esta nueva edición del Revoltallo son Pyogenesis, Enemy Inside, King Kids, Rock de Cámara, POA, No One Alive, Transilvanians, Verónica Santalices -con su show O Rianxeiro-, Mr. Kamándula y Daniel Figueroa, que presentará su espectáculo Effeto Azul.

Tampoco faltarán las actividades de teatro, danza, magia y los obradoiros, una parte fundamental de este evento. De momento, los confirmados de este año son los siguientes:

Composición a través da tecnoloxía Loop Station - Obradoiro de Daniel Figueroa

Translúcido - Espectáculo de danza

Magia en la Manga - Espectáculo de magia de Sara Rodríguez

ArrouTada - Espectáculo de Setestrelo Teatro

Los horarios de esta nueva edición serán revelados a lo largo de mes de septiembre.

20 de septiembre: XVII Rally Ciudad de Vigo

Cartel de la edición 2025 del Rally Ciudad de Vigo

El sábado 20 marca la fecha en la que se celebrará la XVII edición del Rally Ciudad de Vigo para vehículos clásicos y antiguos.

El lugar de salida del rally será en la terraza del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. El horario de la concentración será de 9:30 a 12:00 horas.

Todos los asistentes comerán en el Mesón da Lamprea en Arbo y cenarán en la Finca Tábata en Redondela. A media tarde se hará una parada para tomar café.

El periodo de inscripción se encuentra abierto hasta el 13 de septiembre y está limitado a un total de 50 vehículos.

21 de septiembre: XII Triatlón Desafío Islas Cíes

Cartel de la edición 2025 del Triatlón Desafío Islas Cíes

El domingo 21, a mediados de septiembre, tendrá lugar uno de los eventos deportivos más importantes del mes: la XII edición del Triatlón Desafío Islas Cíes.

Esta competición tendrá lugar entre las ciudades de Vigo y Nigrán. Dará inicio a las 08:15 horas y constará de tres pruebas diferentes: natación, ciclismo y carrera de atletismo.

La programación de todas las pruebas del Triatlón Desafío Islas Cíes:

Prueba de natación de 1.9 km - Playa del Vao

de 1.9 km - Playa del Vao Prueba ciclista de 88 km (4 vueltas) - Entre la playa del y A Ramallosa (Nigrán)

de 88 km (4 vueltas) - Entre la playa del y A Ramallosa (Nigrán) Prueba de atletismo de 21 km (3 vueltas) - Entre la playa del Vao y el paseo del muro de la playa de Samil

Para más información se puede consultar su página web.

Del 19 al 27 de septiembre: Galician Freaky Film Festival

Desde el viernes 19 hasta el sábado 27 se podrá disfrutar de la 9.ª edición del GFFF (Galician Freaky Film Festival), conocido por ser un gran evento internacional de cine freak y underground que engloba todas producciones de terror, fantasía, ciencia ficción, comedia, freak o series B.

Se celebrará en el nuevo Videodrome de la Plaza Elíptica de Vigo. Además, esta edición contará con un total de 74 cortometrajes repartidos entre 34 países y 12 bloques.

El filme de inauguración será un programa doble de Mad Doctors, mientras que la sesión de clausura sera la proyección de The Rocky Horror Picture Show.

Los abonos VIF ya están a la venta desde 65 euros en el siguiente enlace.

La lista de sesiones es la siguiente. Las entradas para cada una de ellas se pueden conseguir en vivetix.com

Alimento para O Maxín

Arrepío, Vol. 1 - Asian Mood

Arrepío, Vol. 2

Ciencia Ficción

Co Cu Torcido Vol. 1 y 2

Humor Freak Vol. 1 y 2

Que Carallo É Isto!? Vol. 1, 2 y 3

Serie B-Estial (1/2) y (2/2)

Paralelamente, se celebrará el conocido PequeFreak, que tendrá lugar el sábado 20 y domingo 21 en los Cines Tamberlick de la Plaza Elíptica. Algunas de las películas de esta edición incluirán, entre otras, el éxito de comedia Cariño, he encogido a los niños.

Las entradas del PequeFreak se pueden conseguir en el siguiente enlace.

26 de septiembre: La dama de Montecarlo y La voz humana - Otoño Lírico 2025

Cartel de la primera función doble del Otoño Lírico 2025: 'La dama de Montecarlo' y 'La voz humana'

El viernes 26 de septiembre dará inicio por todo lo alto el ciclo conocido como Otoño Lírico 2025.

El Auditorio de Afundación de Vigo será donde se estrenará, por primera vez en Galicia, La dama de Montecarlo y La voz humana de Francis Poulenc, dos grandísimas obras para soprano y piano.

Serán interpretadas por Sonia de Munck y Miguel Huertas con la dirección escénica de Eugenia Corbacho. La función dará inicio a las 20:30 horas.

Las entradas ya se encuentran a la venta desde 38,50 euros en Ataquilla.com

26 y 27 de septiembre: Freixo Rock

El barrio vigués de Freixo, perteneciente a la parroquia de Valladares, presentará a finales del mes de septiembre el festival de música conocido como Freixo Rock.

Será un gran evento gratuito en el que participarán artistas estatales y nacionales que traerán hasta la ciudad olívica el mejor sonido del rock.

Además, habrá una zona de acampada y una carpa, por si acaso el buen tiempo no acompaña a estos dos días de festival.

Los horarios todavía no han sido revelados, pero Freixo Rock ya ha presentado su gran cartelera de artistas invitados:

Viernes, 26 de septiembre

No Konforme

Skarface

Kamikazes

Demencia Sonora

Nékrora

La DGT

Sábado, 27 de septiembre

Bala

Os Vacalouras

Mostrencos

Cazacús

Chokis Vuelvis

Demenzia Social

Nordés

27 y 28 de septiembre: La ruina de Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes

El espectáculo de 'La Ruina' llega a la ciudad olívica

El sábado 27 y domingo 28 de septiembre serán las dos únicas fechas en las que podremos disfrutar del espectáculo de los reconcocidos cómicos Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes: La Ruina.

Tendrá lugar en el Teatro Afundación Vigo. El sábado 27 empezará a las 20:00 horas, mientras que el domingo 28 será a las 18:00 horas.

El show de La Ruina consiste en la participación activa del público, donde cada uno de los asistentes comparten su anécdota más embarazosa. El espectáculo consiste en hacer un poco de terapia grupal, creando una pequeña comunidad donde solo habrá risas y buen rollo.

Las entradas están a la venta desde 24,20 euros en Ataquilla.com