Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo y alrededores

Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo

Este fin de semana en Vigo estará protagonizado por los espectáculos en directo. Por un lado, podremos disfrutar del mejor sonido del funk español de la mano de TANGOMANGO, quienes tocarán en la emblemática playa Cesantes.

Y, para darle el acento humorístico necesario a este fin de semana, también podremos disfrutar del espectáculo 5 galegos e punto, cona, un show de monólogos en el que participarán cinco de los cómicos más relevantes de Galicia.

Concierto de Tangomango - BLUES & RIAS

Cartel de la actuación del grupo TANGOMANGO en el BLUES & RIAS

El jueves 21 a las 21:30 horas tenemos una nueva cita dentro del ciclo de conciertos de BLUES & RIAS. En esta ocasión será el turno del grupo TANGOMANGO de subirse a los escenarios.

Esta formación de ocho reconocidos músicos del mundo del jazz y liderada por Toño López vendrá a la playa de Cesantes para presentar su nuevo disco de funk en castellano.

Las entradas se pueden conseguir desde 12 euros.

Espectáculo humorístico 5 galegos e punto, cona

Cartel del espectáculo de '5 galegos e punto, cona'

El sábado 23 a las 22:00 horas tendrá lugar el espectáculo que reúne los monólogos de cinco diferentes cómicos gallegos. Sin embargo, los participantes de este show prometen mucho más. Y quien quiera descubrirlo, no tiene más opción que ir a comprobarlo en persona.

Los cómicos protagonistas serán Carmen Méndez, Jazmín Abuín, Víctor Fábregas, Marta Doviro y Pepo Suevos.

Tendrá lugar en el Casino de Vigo y las entradas se podrán conseguir desde 19,80 euros.

Carnaval de Verano, en Redondela

El Carnaval de Verano de Redondela (Pontevedra) regresa por todo lo alto: The Rapants, Gala Drag y mucho más

Redondela se prepara para Carnaval de Verano 2025, una de las citas más esperadas de la programación estival de la provincia. Será el sábado 23 de agosto y ofrecerá un intenso programa de actividades para públicos de todas las edades.

Las actividades en el recinto de la feria comenzarán a las 19:00 horas con la sesión DJ a cargo de Kike Varela, Olalla González y Borja Rúa. Y, a las 21.30 comenzará la ya tradicional Gala Drag, con el actor y showman Carlos Veleiro como maestro de ceremonias.

Finalizada la gala comenzarán los conciertos. Los primeros en subir al escenario a las 23:00 horas serán The Rapants. A las 00:30 horas será el turno del músico y DJ Carlos Jean, que será encargado de hacer vibrar al público en el campo de la feria hasta las 02:00. LosDjs Samu Pexe y Rodri Vegasserán los encargados de cerrar la fiesta con una sesión que comenzará a las 02:00 y finalizará a las 04:00 horas.

Río Verbena, en Pontevedra

Cartel de la edición 2025 del Río Verbena Fest

Durante este fin de semana, a tan solo 30 minutos en coche de Vigo, se celebrará uno de los festivales de música pop/rock española más importantes de Galicia: el Río Verbena Fest de Pontevedra, que tiene lugar a los alrededores del importante río pontevedrés Lérez.

El viernes 22 y sábado 23 acudirán a los escenarios de este festival algunos de los nombres más sonados de la música española actual y antigua. Las últimas entradas todavía se pueden conseguir desde los 58 euros.

Los cabezas de cartel de este festival son Loquillo, Coque Malla, Xoel López, Álvaro de Luna, Carlos Sadness, quienes estarán acompañados de otros relevantes grupos y solistas del panorama musical español y gallego. Para saber más acerca del Río Verbena Fest se puede consultar el siguiente enlace.