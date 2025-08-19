Vigo estrena este viernes un cine al aire libre: estas son las películas que se podrán ver
Las proyecciones se harán en los jardines del Pazo de Castrelos con un aforo de 200 butacas y de acceso gratuito
Los próximos tres fines de semana, Vigo contará con un cine al aire libre en los jardines del Pazo de Castrelos.
Así lo ha anunciado este lunes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que ha estado acompañado de los concelleiros de Cultura, Gorka Gómez, y Turismo, María Lago, en la presentación del ciclo de proyecciones que se celebrarán con motivo del centenario de la donación de este espacio a la ciudad.
Cada sesión contará con un aforo de 200 butacas y será de acceso gratuito. Además, contará con la posibilidad de ver las películas sentado en la hierba o de pie en las inmediaciones.
"En la celebración del centenario de la donación, queremos que la ciudad se familiarice, aún más, con Castrelos y, especialmente, con los jardines del Pazo", ha sentenciado Caballero.
Programa
- Viernes 22 de agosto: Corgi: as mascotas da raíña. Animación. Para todos os públicos.
- Sábado 23 de agosto: Enma. Comedia. Maiores de 12 anos.
- Viernes 29 de agosto: O xardín secreto. Género fantástico. Para todos os públicos.
- Sábado 30 de agosto: Puñais porlas costas. Mayores de 16 anos
- Viernes 5 de septiembre: Misterio en Venecia. Trhiller. Maiores de 12 anos
- Sábado 6 de septiembre: Antes de nós. Biografía de Castelao