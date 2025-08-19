Vigo estrena este viernes un cine al aire libre: estas son las películas que se podrán ver Concello de Vigo

Los próximos tres fines de semana, Vigo contará con un cine al aire libre en los jardines del Pazo de Castrelos.

Así lo ha anunciado este lunes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que ha estado acompañado de los concelleiros de Cultura, Gorka Gómez, y Turismo, María Lago, en la presentación del ciclo de proyecciones que se celebrarán con motivo del centenario de la donación de este espacio a la ciudad.

Cada sesión contará con un aforo de 200 butacas y será de acceso gratuito. Además, contará con la posibilidad de ver las películas sentado en la hierba o de pie en las inmediaciones.

"En la celebración del centenario de la donación, queremos que la ciudad se familiarice, aún más, con Castrelos y, especialmente, con los jardines del Pazo", ha sentenciado Caballero.

Programa