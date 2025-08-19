Una peregrina hace el Camino de Santiago y se encuentra con la devastación de un incendio: "Es un horror"

La ola de incendios que azota Galicia desde hace casi dos semanas arrasa ya más de 70.000 hectáreas. Esta crisis incendiaria se ha convertido ya en la segunda ola de incendios más letal en Galicia, solo por detrás de los incendios que arrasaron más de 95.000 hectáreas en 2006.

La trágica situación ha pillado por sorpresa a muchos peregrinos que recorrían el Camino de Santiago. "Es un horror, no sabéis cómo huele a quemado", lamenta María García, que transitaba por el Camino Sanabrés.

"Está todo arrasado por las llamas"

En un vídeo publicado en redes sociales, la joven muestra imágenes que reflejan la devastación causada por un incendio. Y es que Ourense afronta una semana especialmente dura, con fuegos todavía activos que están arrasando miles de hectáreas.

María recorría un tramo del Camino de Santiago cuando se topó con la realidad tras el incendio: un paisaje totalmente calcinado. "Mirad lo que me acabo de encontrar. Está todo arrasado por las llamas", lamenta.

La zona anterior no había sufrido daños, pero al llegar a este punto se encontró con un panorama desolador. "Es un horror, no sabéis cómo huele. De hecho, venía corriendo y notaba que me faltaba un montón de aire. Debe ser por esto", añade.

Más de 70.000 hectáreas arrasadas

Galicia atraviesa la segunda peor ola incendiaria de su historia, solo por detrás de la de 2006. La provincia de Ourense sigue siendo la más afectada, y en ella han ardido la mayor parte de las más de 70.000 hectáreas de terreno calcinadas hasta ahora en esta ola de fuegos.

En las últimas horas se han registrado cuatro heridos más, que se suman a los tres brigadieras que permanecen ingresados en el CHUAC de A Coruña. Uno de estos últimos heridos tuvo que ser evacuado a este mismo hospital con quemaduras graves de primer y segundo grado.

Por otra parte, el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este martes, acumulando ya seis días consecutivos sin el funcionamiento del servicio.

Debido a la situación de los incendios, Renfe ha confirmado varios trenes especiales para este martes entre Madrid y Zamora, con salidas desde la capital a las 7:14 horas y a las 13:20 horas, y desde Zamora a las 8:40 horas y a las 14:36 horas.