El paraíso oculto en las Rías Baixas que merece la pena conocer: aguas turquesas y poco masificado

Las Rías Baixas son un destino turístico muy popular en Galicia, conocido por sus hermosas playas y gastronomía local. Algunos de los lugares más frecuentados incluyen las islas Cíes, Combarro y Sanxenxo, así como O Grove y A Illa de Arousa.

Pero el centro turístico del verano en Galicia también ofrece lugares tranquilos y perfectos para desconectar. Es el caso de la playa de Niño do Corvo, en Moaña (Pontevedra), un rincón ideal para disfrutar de la calma y la naturaleza en pleno descanso.

Aguas turquesas y poco masificado

Galicia cuenta con 1.492 kilómetros de costa, y en ella se localizan rincones tan impresionantes y desconocidos como la playa de Niño do Corvo. Este arenal de Moaña es perfecto para quienes buscan relajarse y olvidarse del bullicio de la ciudad.

En un vídeo publicado en redes sociales, Pedro (@pedro_tui) comparte con sus casi 30.000 seguidores en Instagram un paraíso que difícilmente puede describirse con palabras. "Arena suave, aguas transparentes y ese silencio que solo se rompe con las olas", indica en el texto que acompaña a la publicación.

Una playa tan maravillosa como desconocida. "Este es uno de esos rincones secretos que muy pocos conocen: arena blanca, aguas tranquilas y un entorno natural espectacular que invita a perderse y desconectar del mundo", agrega.

A la playa de Niño do Corvo se accede caminando, "pero merece la pena". Una escalinata de madera conduce a este arenal de apenas 140 metros de longitud que poco o nada tiene que envidiar a las playas del Caribe o de Maldivas.

Sus aguas de color turquesa permiten observar con todo lujo detalles el fondo marino y la fauna y flora que habita en él. Por eso, es el lugar ideal para practicar snorkel, solo necesitas unas gafas y aletas que faciliten el desplazamiento con mayor comodidad.

Aislada y con un bajo grado de ocupación, la playa de Niño do Corvo presenta aguas tranquilas y arena fina y blanca. Cuenta con duchas y papeleras, pero no dispone de chiringuitos, por lo que es recomendable llevar comida.

Muy cerca se encuentra una zona de merendero con mesas y bancos para mayor comodidad.

"Es uno de los secretos mejor guardados de los habitantes de la zona y si todavía no la conoces, no te la puedes perder", insiste Pedro.