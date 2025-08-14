Todos los planes que no te puedes perder este fin de semana en Vigo

Los conciertos, festivales y celebraciones populares continúan animando cada rincón de las calles coruñesas. Por un lado, empezamos el fin de semana despidiéndonos por todo lo alto de los conciertos de Castrelos, de la mano de UB40 ft. Ali Campbell e India Martínez.

Otro de los grandes eventos de estos días será el Festival Internacional Nigrán Blues, que tendrá lugar en las Dunas de Gaifar. Para finalizar, la Romaría de San Roque de Sárdoma traerá consigo la música de David Civera, Stoned at Pompeii o la Orquesta Mondragón.

Conciertos de Castrelos

La legendaria voz de UB40 se presenta en los conciertos de Castrelos con una nueva formación

Este fin de semana supone el fin de los conciertos celebrados en el Auditorio de Castrelos. Desde el mes pasado, han tenido cita en la ciudad olívica grandes artistas como Ana Belén, Jason Derulo, Trueno, Rozalén, Vanesa Martín y muchos más.

Esta edición del ciclo de conciertos se cierra exitosamente con altas cifras de asistencia y sold out en prácticamente todas las entradas que han salido a la venta. Por ello, nos despediremos por todo lo alto con un concierto de UB40 (ft. Ali Campbell) e India Martínez.

El viernes 15 le daremos la bienvenida al fin de semana con un concierto de UB40 ft. Ali Campbell, la voz original que impulsó este icónico grupo de reggae pop. Tras la cancelación de su concierto el año pasado, vuelve con fuerzas al Auditorio de Castrelos. Desde las 22:00 horas se podrá disfrutar de esta inolvidable cita musical.

Las entradas para grada son gratis, mientras que las correspondientes para platea costarán 12 euros.

El sábado 16, justo al día siguiente, India Martínez cerrará por todo lo alto este ciclo de conciertos. Esta cantante y compositora cordobesa se subirá a los escenarios para interpretar algunos de sus grandes éxitos, como Despertar. La cita dará inicio a las 22:00 horas.

Las entradas para grada son gratis, mientras que las correspondientes para platea costarán 10 euros.

Festival Internacional Nigrán Blues

Cartel de la edición 2025 del Festival Internacional Nigrán Blues

El sábado 16 a partir de las 19:00 horas tendrá lugar el Festival Internacional Nigrán Blues en las Dunas de Gaifar, una cita musical que ningún fan del jazz & blues se podrá perder. Será un evento celebrado al aire libre y de entrada completamente gratuita.

Este año, el Nigrán Blues presenta un cartel de primer nivel con artistas de lo más destacados. Esta es la lista de formaciones y solistas que actuarán este sábado en el festival:

Robin Kapsalis & Giles Robson

Nestor Pardo

Jay Doe & The Blue Preachers

Al final del festival también se organizará una Big Jam Session a cargo de Jams da Casa de Arriba y Red Duck Blues. Será una sesión improvisada que cerrará este evento por todo lo alto.

Romaría de San Roque de Sárdoma

Una de las grandes celebraciones de verano será la Romaría de San Roque

Del jueves 14 y al domingo 17 se celebrará una de las fiestas de verano más esperadas de la ciudad olívica. Desde hace años, la romaría de San Roque se pronuncia como un evento imprescindible que mezcla música, tradición y diversión para todo tipo de público.

La programación de la romería:

Jueves, 14 de agosto

20:30 horas - Pregón de Alberto Cunha

- Pregón de 22:00 horas - Actuación de Os Bechichos

- Actuación de 00:00 horas - Orquesta Mondragón

Viernes, 15 de agosto

10:00 horas - Pasacalles y concierto de Erdeiros dos Morenos

- Pasacalles y concierto de 13:30 horas - Sesión vermú con Fainto Ti

- Sesión vermú con 21:00 horas - Nacional 81

- 22:30 horas - Malfinde

- 00:15 horas - Stoned at Pompeii

Sábado, 16 de agosto

10:00 horas - Pasacalle y concierto de la Escola de Música de Beade

- Pasacalle y concierto de la 11:00 horas - Charanga Costamekrelo

- Charanga 12:00 horas - Misa solemne cantada por la Coral Riomao

- Misa solemne cantada por la 21:00 horas - Charamuscas

- 22:00 horas - Éxitos pop/rock españoles de los 60/70 con El Último Guateque

- Éxitos pop/rock españoles de los 60/70 con 00:30 horas - David Civera

Domingo, 17 de agosto