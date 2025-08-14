Todos los planes que no te puedes perder este fin de semana en Vigo
El tercer fin de semana en la ciudad olívica anuncia el fin de su ciclo de conciertos en Castrelos, pero también celebra por todo lo alto la Romaría de San Roque, que traerá como una de las grandes actuaciones musicales a David Civera.
Los conciertos, festivales y celebraciones populares continúan animando cada rincón de las calles coruñesas. Por un lado, empezamos el fin de semana despidiéndonos por todo lo alto de los conciertos de Castrelos, de la mano de UB40 ft. Ali Campbell e India Martínez.
Otro de los grandes eventos de estos días será el Festival Internacional Nigrán Blues, que tendrá lugar en las Dunas de Gaifar. Para finalizar, la Romaría de San Roque de Sárdoma traerá consigo la música de David Civera, Stoned at Pompeii o la Orquesta Mondragón.
Conciertos de Castrelos
Este fin de semana supone el fin de los conciertos celebrados en el Auditorio de Castrelos. Desde el mes pasado, han tenido cita en la ciudad olívica grandes artistas como Ana Belén, Jason Derulo, Trueno, Rozalén, Vanesa Martín y muchos más.
Esta edición del ciclo de conciertos se cierra exitosamente con altas cifras de asistencia y sold out en prácticamente todas las entradas que han salido a la venta. Por ello, nos despediremos por todo lo alto con un concierto de UB40 (ft. Ali Campbell) e India Martínez.
El viernes 15 le daremos la bienvenida al fin de semana con un concierto de UB40 ft. Ali Campbell, la voz original que impulsó este icónico grupo de reggae pop. Tras la cancelación de su concierto el año pasado, vuelve con fuerzas al Auditorio de Castrelos. Desde las 22:00 horas se podrá disfrutar de esta inolvidable cita musical.
Las entradas para grada son gratis, mientras que las correspondientes para platea costarán 12 euros.
El sábado 16, justo al día siguiente, India Martínez cerrará por todo lo alto este ciclo de conciertos. Esta cantante y compositora cordobesa se subirá a los escenarios para interpretar algunos de sus grandes éxitos, como Despertar. La cita dará inicio a las 22:00 horas.
Las entradas para grada son gratis, mientras que las correspondientes para platea costarán 10 euros.
Festival Internacional Nigrán Blues
El sábado 16 a partir de las 19:00 horas tendrá lugar el Festival Internacional Nigrán Blues en las Dunas de Gaifar, una cita musical que ningún fan del jazz & blues se podrá perder. Será un evento celebrado al aire libre y de entrada completamente gratuita.
Este año, el Nigrán Blues presenta un cartel de primer nivel con artistas de lo más destacados. Esta es la lista de formaciones y solistas que actuarán este sábado en el festival:
- Robin Kapsalis & Giles Robson
- Nestor Pardo
- Jay Doe & The Blue Preachers
Al final del festival también se organizará una Big Jam Session a cargo de Jams da Casa de Arriba y Red Duck Blues. Será una sesión improvisada que cerrará este evento por todo lo alto.
Romaría de San Roque de Sárdoma
Del jueves 14 y al domingo 17 se celebrará una de las fiestas de verano más esperadas de la ciudad olívica. Desde hace años, la romaría de San Roque se pronuncia como un evento imprescindible que mezcla música, tradición y diversión para todo tipo de público.
La programación de la romería:
Jueves, 14 de agosto
- 20:30 horas - Pregón de Alberto Cunha
- 22:00 horas - Actuación de Os Bechichos
- 00:00 horas - Orquesta Mondragón
Viernes, 15 de agosto
- 10:00 horas - Pasacalles y concierto de Erdeiros dos Morenos
- 13:30 horas - Sesión vermú con Fainto Ti
- 21:00 horas - Nacional 81
- 22:30 horas - Malfinde
- 00:15 horas - Stoned at Pompeii
Sábado, 16 de agosto
- 10:00 horas - Pasacalle y concierto de la Escola de Música de Beade
- 11:00 horas - Charanga Costamekrelo
- 12:00 horas - Misa solemne cantada por la Coral Riomao
- 21:00 horas - Charamuscas
- 22:00 horas - Éxitos pop/rock españoles de los 60/70 con El Último Guateque
- 00:30 horas - David Civera
Domingo, 17 de agosto
- 13:00 horas - Concierto de la Banda de Música de Valladares
- 13:30 horas - Sesión vermú y xantar popular con la empanada Furru
- 18:30 horas - Espectáculo de Jorge Lorenzo
- 22:00 horas - Orquesta La Banda de Ayer