Comienza en Pontevedra 'A Meleira', la 35 edición de la Feria de la Miel

La Feria de la Miel, 'A Meleira', ha abierto sus puertas este lunes en Pontevedra, frente a la Plaza de Abastos, hasta este jueves 14 de agosto. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha acudido a la inauguración de la 35º edición de esta feria "emblemática" que pone en valor la miel autóctona gallega.

Esta cita se incluye en la programación de la Semana Grande de las Festas da Peregrina y también contó con la participación del presidente de la Agrupación Apícola de Galicia, José María Seijo, quien hizo hincapié en los momentos "bastante difíciles" por los que atraviesa su sector debido a la climatología desfavorable y a la presencia de la velutina.

La feria también cuenta con una importante faceta educativa donde se informa a los consumidores sobre las características de la miel, especialmente sobre la cristalización, que es "señal de pureza", según recoge Europa Press.

José María Seijo indicó que las mieles manipuladas o sometidas las altas temperaturas pierden sus propiedades y que los consumidores deben acostumbrarse a las mieles cristalizadas, comunes en Galicia.