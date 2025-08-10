¿Qué hacer en Vigo hoy, domingo 10 de agosto, por O Marisquiño 2025?

Prueba de Skate en O Marisquiño. O Marisquiño

O Marisquiño se despide un año más de Vigo. Tras la gran jornada de ayer protagonizada por la bajada por el Casco Vello, hoy el programa se centra en las finales de skate y BMX: las primeras serán por la tarde, mientras que las segundas se repartirán a lo largo de la mañana.

Durante estos últimos días, Vigo ha acogido a las grandes estrellas del deporte urbano mundial, que convirtieron a Vigo en el foco de atención internacional durante su celebración.

Si no quieres perderte nada de esta última jornada de O Marisquiño, echa un vistazo a la programación:

Actividad deportiva

Skate (Samil): Final Women Street : de 16:00 a 17:00 horas Final Men Street : de 17:30 a 18:30 horas Final Miniramp : de 19:00 a 20:00 horas Miniramp Cash for Tricks : de 20:15 a 20:45 horas Ceremonia de entrega de premios : de 21:00 a 21:30 horas

BMX (Samil): BMX Women Finals: de 10:30 a 11:30 horas Adaptive BMX Finals: de 11:30 a 12:30 horas BMX Park Finals: de 12:30 a 14:00 horas BMX Street Finals: de 15:00 a 16:30 horas



Conciertos

Escenario Son Estrella Galicia