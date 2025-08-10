¿Qué hacer en Vigo hoy, domingo 10 de agosto, por O Marisquiño 2025?
Las finales de skate y BMX protagonizan la última jornada de O Marisquiño, en el que tampoco faltará la música
Más información: Todo lo que tienes que saber para disfrutar en grande de O Marisquiño 2025: horarios, artistas y más
O Marisquiño se despide un año más de Vigo. Tras la gran jornada de ayer protagonizada por la bajada por el Casco Vello, hoy el programa se centra en las finales de skate y BMX: las primeras serán por la tarde, mientras que las segundas se repartirán a lo largo de la mañana.
Durante estos últimos días, Vigo ha acogido a las grandes estrellas del deporte urbano mundial, que convirtieron a Vigo en el foco de atención internacional durante su celebración.
Si no quieres perderte nada de esta última jornada de O Marisquiño, echa un vistazo a la programación:
Actividad deportiva
-
Skate (Samil):
-
Final Women Street: de 16:00 a 17:00 horas
-
Final Men Street: de 17:30 a 18:30 horas
-
Final Miniramp: de 19:00 a 20:00 horas
-
Miniramp Cash for Tricks: de 20:15 a 20:45 horas
-
Ceremonia de entrega de premios: de 21:00 a 21:30 horas
-
-
BMX (Samil):
-
BMX Women Finals: de 10:30 a 11:30 horas
-
Adaptive BMX Finals: de 11:30 a 12:30 horas
-
BMX Park Finals: de 12:30 a 14:00 horas
-
BMX Street Finals: de 15:00 a 16:30 horas
-
Conciertos
Escenario Son Estrella Galicia
- 22:00 horas: Valensk8
- 23:20 horas:Thre36OYZ
-
00:20 horas: Parkineos
- 01:30 horas: DJ Nano
-