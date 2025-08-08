Prueba de Skate en O Marisquiño.

Prueba de Skate en O Marisquiño. O Marisquiño

Vivir

¿Qué hacer en Vigo hoy, viernes 8 de agosto, por O Marisquiño 2025?

Hoy, viernes, comenzarán las competiciones y pruebas de skate, BMX, Flatland y 3x3

Publicada

Vigo vive la edición más especial de O Marisquiño. Ayer jueves, daba comienzo este el evento con una programación pensada para las familias, con talleres y actividades. Hoy, viernes, arranca la programación deportiva, con competiciones y pruebas en diferentes disciplinas.

Público asistente a la Batalla de Gallos celebrada en O Marisquiño el domingo 11 en Samil.

O Marisquiño cumple su XXV edición entre los días 7 y 10 de agosto y llega cargado de novedades, promesas de la música y el deporte urbano y mucha diversión.Entre las novedades de este año, destaca un descenso urbano inédito que finalizará en el centro comercial A Laxe.

Entre los deportistas que llegan a Vigo destacan el rider australiano Ryan Williams, el skater brasileño Marcelo Batista, la skater española Natalia Muñoz o el brasileño Italo Romano, que competirá en la categoría de skate adaptado. Además, en el marco musical, actuarán dos promesas de la escena musical emergente Mundo Prestigio y Metrika.

Si no quieres perderte ninguna de las actividades de O Marisquiño, te dejamos su programación para hoy, viernes 8 de agosto.

Actividad deportiva

Hoy, viernes, comenzarán las competiciones y pruebas de skate, BMX, Flatland y 3x3

  • Skate (Samil):

    • Check‑in y afinado de rampas: de 10:00 a 11:00 horas

    • Practice Street: de 10:00 a 14:50 horas

    • Practice Miniramp: de 10:00 a 11:20 horas y de 14:40 a 21:45 horas

    • Clasificatorias Open Miniramp: de 11:30 a 14:30 horas

    • Competición adaptada: de 15:00 a 15:50 horas

    • Open Women Street Qualifiers: de 16:00 a 17:25 horas

    • Open Men Street Qualifiers: de 17:40 a 21:00 horas

    • Sunset Session: de 21:00 a 21:45 horas

  • BMX (Samil):

    • Entrenos Park y Street por tandas: desde 10:30 hasta 21:30 horas
    • BMX Junior Qualifiers: de 16:30 a 17:30 horas
    • Street Qualifiers: de 17:30 a 21:30 horas

  • Flatland (Samil):

    • Free Practice: de 13:00 a 17:00 horas
    • Amateur Qualifiers: de 17:00 a 17:30 horas

  • 3×3 (Samil): Qualifiers femenino y masculino (Lite Quest) de 13:00 a 20:30 horas

  • Breaking (Samil): Practice de 17:00 a 19:00 horas

  • FMX (Samil): Practice de 19:00 a 20:00 horas

  • Big Air (Samil): Practice de 20:00 a 21:30 horas

¿Y qué conciertos hay?

Hoy, viernes, esta es la programación musical de O Marisquiño:

Escenario Son Estrella Galicia

  • 22:00 horas: Arkestra (Bflecha & Mwëslee)

  • 23:40 horas: El Bugg,

  • 00:50 horas Metrika,

  • 02:00 West Dubai

Escenario Oasis

  • 23:00 horas: Verus K
  • 00:10 horas: Argia,
  • 01:40 horas: Viviana Casanova