¿Qué hacer en Vigo hoy, viernes 8 de agosto, por O Marisquiño 2025?
Vigo vive la edición más especial de O Marisquiño. Ayer jueves, daba comienzo este el evento con una programación pensada para las familias, con talleres y actividades. Hoy, viernes, arranca la programación deportiva, con competiciones y pruebas en diferentes disciplinas.
O Marisquiño cumple su XXV edición entre los días 7 y 10 de agosto y llega cargado de novedades, promesas de la música y el deporte urbano y mucha diversión.Entre las novedades de este año, destaca un descenso urbano inédito que finalizará en el centro comercial A Laxe.
Entre los deportistas que llegan a Vigo destacan el rider australiano Ryan Williams, el skater brasileño Marcelo Batista, la skater española Natalia Muñoz o el brasileño Italo Romano, que competirá en la categoría de skate adaptado. Además, en el marco musical, actuarán dos promesas de la escena musical emergente Mundo Prestigio y Metrika.
Si no quieres perderte ninguna de las actividades de O Marisquiño, te dejamos su programación para hoy, viernes 8 de agosto.
Actividad deportiva
Hoy, viernes, comenzarán las competiciones y pruebas de skate, BMX, Flatland y 3x3
-
Skate (Samil):
-
Check‑in y afinado de rampas: de 10:00 a 11:00 horas
-
Practice Street: de 10:00 a 14:50 horas
-
Practice Miniramp: de 10:00 a 11:20 horas y de 14:40 a 21:45 horas
-
Clasificatorias Open Miniramp: de 11:30 a 14:30 horas
-
Competición adaptada: de 15:00 a 15:50 horas
-
Open Women Street Qualifiers: de 16:00 a 17:25 horas
-
Open Men Street Qualifiers: de 17:40 a 21:00 horas
-
Sunset Session: de 21:00 a 21:45 horas
-
-
BMX (Samil):
-
- Entrenos Park y Street por tandas: desde 10:30 hasta 21:30 horas
- BMX Junior Qualifiers: de 16:30 a 17:30 horas
- Street Qualifiers: de 17:30 a 21:30 horas
-
Flatland (Samil):
-
- Free Practice: de 13:00 a 17:00 horas
- Amateur Qualifiers: de 17:00 a 17:30 horas
-
3×3 (Samil): Qualifiers femenino y masculino (Lite Quest) de 13:00 a 20:30 horas
-
Breaking (Samil): Practice de 17:00 a 19:00 horas
-
FMX (Samil): Practice de 19:00 a 20:00 horas
-
Big Air (Samil): Practice de 20:00 a 21:30 horas
¿Y qué conciertos hay?
Hoy, viernes, esta es la programación musical de O Marisquiño:
Escenario Son Estrella Galicia
-
22:00 horas: Arkestra (Bflecha & Mwëslee)
-
23:40 horas: El Bugg,
- 00:50 horas Metrika,
-
02:00 West Dubai
Escenario Oasis
- 23:00 horas: Verus K
- 00:10 horas: Argia,
- 01:40 horas: Viviana Casanova