Un turista de Andalucía visita las islas Cíes y no sale como esperaba: "Duele, es imposible bañarse"

La costa gallega presume de playas paradisíacas, con paisajes impresionantes y aguas cristalinas. Sin embargo, la temperatura del agua no es apta para cualquiera; de hecho, muchos consideran que darse un baño aquí roza el deporte de riesgo.

El fenómeno del afloramiento, también conocido como upwelling, es el responsable de la baja temperatura del agua en la costa gallega. Sin embargo, esta realidad sorprende a algunos turistas, especialmente andaluces, que aseguran que bañarse en estas aguas "duele" y resulta "imposible".

"Yo no me muevo de mi Cádiz"

En verano, muchos turistas eligen Galicia como refugio gracias a su clima agradable y sus paisajes de ensueño, como el de las islas Cíes. Este entorno cautiva a visitantes de todo el mundo, entre ellos el creador de contenido Dani Polez.

En un vídeo publicado en redes sociales, Dani Polez , andaluz y habitual de las playas de Cádiz, relata su experiencia en las islas Cíes. "Me he venido aquí a las islas Cíes", comenta, y lanza una pregunta: "Gallegos, ¿cómo lo hacéis? Esto duele, es imposible bañarse".

En su intento por refrescarse, insiste: "Esto es humano", aunque no se rinde: "Quiero bañarme porque esto es precioso, me parece un delito no bañarse". Finalmente, al mojarse las piernas, muestra la reacción de su cuerpo: "Mira, la piel roja de lo fría que está".

Dani Polez inicia una cuenta atrás para lanzarse al agua: "Uno, dos... No", bromea. Pero finalmente se atreve y se sumerge. Al salir, no puede evitar repetir: "Me duele todo, me duele todo". Y añade: "Me están subiendo las pulsaciones. Yo no me muevo de mi Cádiz, allí estas cosas no pasan".

La respuesta en redes no se ha hecho de esperar, y muchos usuarios han confirmado que, efectivamente, el chapuzón en las islas Cíes es solo para valientes. "En el norte, la temperatura del agua la medimos en «megacondioses»", comenta un usuario en el vídeo.

Y otro añade: "Estuve ahí hace un par de días y era meterme y salir, estaba muy fría. Decían que eran corrientes del norte que habían enfriado el agua a 15ºC, una barbaridad".

¿Por qué el agua del mar en Galicia está tan fría?

Como ya hemos explicado en otras ocasiones, el agua fría en Galicia se debe principalmente al fenómeno de afloramiento costero, donde las aguas profundas y frías del Atlántico son llevadas a la superficie por las corrientes marinas y los vientos predominantes.

En este sentido, el anticiclón de las Azores afecta a la costa gallega trayendo vientos del norte, favoreciendo que asciendan las aguas más profundas, que están más frías. Hace solo dos años, la playa de A Lanzada, registró los valores más bajos del ranking con una media de 15,2ºC.

No obstante, los arenales de las islas Cíes no se quedan atrás.

En la otra cara de la moneda, A Mariña Lucense esconde algunas de las playas con la temperatura del mar más caliente o, al menos, más suave en verano. Es el caso de la playa de Area, en el margen derecho de la ría de Viveiro.