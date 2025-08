Todos los grandes eventos de agosto 2025 en Vigo para que no dejes de bailar

El noveno mes del año no le dará tregua a los amantes de la música en Vigo. Desde la primera semana ya se podrá disfrutar de las siguientes citas de los conciertos de Castrelos, que estarán protagonizados por Jason Derulo, UB40 ft. Ali Campbell e India Martínez. Poco después tendrá lugar el 25 aniversario del gran festival urbano O Marisquiño.

Tampoco faltarán los eventos gastronómicos, como la Fiesta de la Cerveza que tendrá lugar en el Centro Comercial A Laxe, que estará seguida de la primera edición del Galicia Fest, un nuevo evento musical que tiene como objetivo revalorizar el puerto de Vigo. La ciudad olívica podrá disfrutar de grandes nombres, como Mikel Izal, Dorian, Leire Martínez, Beret y muchos más.

Conciertos del mes en Vigo

El artista internacional Jason Derulo actuará en los conciertos de Castrelos de agosto

Unas de las citas musicales más relevantes del mes son los espectáculos en directo enmarcados en el ciclo de conciertos de Castrelos. En agosto nos despediremos de la edición 2025 con tres grandes artistas de lo más sonados tanto dentro como fuera de España: Jason Derulo, UB40 ft. Ali Campbell e India Martínez.

El domingo 3 a las 23:00 horas daremos inicio al mes con un concierto del inigualable Jason Derulo. Será la única parada que realizará en territorio gallego dentro de su Tour 2025 Sé el primero en enterarte. Interpretará algunos de sus temas más conocidos, como Watcha Say, Swalla, Wiggle o su más reciente hit junto a Farruko: Mamacita.

Las entradas para acudir a la grada son gratis, mientras que las de platea están a la venta por 15 euros. La taquilla digital para adquirirlas todavía no ha sido revelada.

El viernes 15 a las 22:00 horas llega al Auditorio de Castrelos la legendaria voz de UB40, Ali Campbell, ex integrante de uno de los grupos más icónicos del reggae pop británico de los años 70 y 80. Volverá a enamorar a los nostálgicos de este género con Red Red Wine, (I Can't Help) Falling In Love With You y I Got You Babe.

Las entradas para acudir a la grada son gratis, mientras que las de platea están a la venta por 12 euros. La taquilla digital para adquirirlas todavía no ha sido revelada.

El sábado 16 a las 21:30 horas la reconocida artista del flamenco pop, India Martínez, cerrará la edición 2025 de los conciertos de Castrelos. Se podrá disfrutar de una gala de despedida de la autora del conocido single Vencer el amor, quien ha colaborado con artistas de gran renombre en España, como David Bisbal, Pablo Alborán y el americano Prince Royce.

Las entradas para acudir a la grada son gratis, mientras que las de platea están a la venta por 12 euros. La taquilla digital para adquirirlas todavía no ha sido revelada.

Espectáculos en directo

La ópera de Verdi 'La Traviata' será representada el primer día de agosto de 2025

Otra de las caras de los conciertos de Castrelos son los diferentes espectáculos en directo que se incluyen en su programación. Durante este nuevo mes podremos disfrutar de dos óperas diferentes: La Traviata y Turandot, a las que se les suma un tercer espectáculo destinado al público infantil: La Bella y la Bestia.

El viernes 1 de agosto a las 22:00 horas se inicia el mes con la ópera de La Traviata, un gran espectáculo cuya creación se remonta al año 1853 por Giuseppe Verdi. El encargado de la dirección artística será Marco Moncloa, quien reinterpreta virtuosamente el libreto de Francisco María Piave, que se basa en la historia de La dama de las camelias.

El sábado 9 a las 21:00 horas aterriza en la ciudad olívica Turandot, la ópera de Puccini mundialmente reconocida y reinterpretada a lo largo de los siglos. Será un ambicioso espectáculo compuesto en tres actos, puesto en escena por más de 70 artistas e interpretado gracias a la participación de la Ópera Nacional de Moldavia.

El martes 12 a las 18:00 horas los más pequeños de la familia también podrán disfrutar de un espectáculo que forma parte de la programación de los conciertos de Castrelos. Así pues, la compañía Barbarie Teatro interpretará el conocido musical de La Bella y la Bestia.

Todas las entradas para cualquiera de estos tres espectáculos son completamente gratuitas. Al ser de acceso libre, no es necesario retirar una entrada previa antes de ingresar al Auditorio de Castrelos.

O Marisquiño

Cartel de la edición 2025 de O Marisquiño

Uno de los festivales de música más ambiciosos de la ciudad olívica, conocido como O Marisquiño, celebra su 25 aniversario con un cartel insuperable. Las cabezas de cartelera son artistas tan sonados como We$t Dubai, Metrika, Ralphie Choo, Villano Antillano y Parkineos, referentes en el mundo de la música urbana nacional e internacional.

Como todos los años, O Marisiquiño contará con la participación de diferentes artistas de calle y deportistas que ofrecerán una gran variedad de exhibiciones, competiciones y demostraciones que dejarán impresionado a todo el público. Tendrá lugar el viernes 8, sábado 9 y domingo 10.

El festival urbano de O Marisquiño es completamente gratuito y tendrá lugar en la playa de Samil. Este año, el centro comercial A Laxe ofrecerá actividades urbanas gratuitas complementarias al evento.

El cartel completo de artistas es el siguiente:

Viernes, 8 de agosto

Escenario Son Estrella Galicia We$t Dubai Metrika El Bugg Arkestra: Bflecha & Mwëslee

Escenario Oasis Viviana Casanova. Vassnova Argia Verusk



Sábado, 9 de agosto

Escenario Estrella Galicia Ralphie Choo Villano Antillano La Cendejas

Escenario Oasis Lady Starlight Live Cora Novoa Russ Seeking The Velvet (curated by Cora Novoa)



Domingo, 10 de agosto

Escenario Son Estrella Galicia DJ Nano Parkineos Thre360yz (El Puto Coke + Elecesar) Valensk8



Fiesta de la Cerveza en Vigo

Del viernes 8 al domingo 10 tendrá lugar la llamada Fiesta de la Cerveza en la azotea del Centro Comercial A Laxe, un punto de encuentro para todos los amantes de la cerveza de calidad.

Será un gran evento que contará con música en directo, vistas a las islas Cíes y una zona gastronómica para hacer de la experiencia algo mucho más disfrutable.

También se ofrecerá un Birra Pass por 10 euros, un pack que incluye dos cervezas artesanales y una Damm. Además, la adquisición de este pase incluye la participación en sorteos de bonos para las Cabañitas del Bosque y bonos bienestar Moaña.

Galicia Fest

Nace en Vigo un festival de música indie pop española que tiene como objetivo pone el broche de oro al mes de agosto. El Galicia Fest, que tendrá lugar el 29 y 30 de agosto en el Puerto Deportivo de Vigo, se trata de una nueva iniciativa de la Xunta de Galicia por abrir el puerto vigués al ocio musical.

En tan solo su primer cartel, Galicia Fest presenta una ambiciosa lista de artistas que no dejarán a nadie indiferente. Tras la confirmación del reconocido cantante Mikel Izal a principios de julio, tan solo quedará por confirmar el otro cabeza de cartel del viernes.

Por el momento, los nombres confirmados por días son los siguientes:

Viernes, 29 de agosto

Mikel Izal

Dorian

La Habitación Roja

Samuraï

Sexy Zebras

Éxtasis

Sábado, 30 de agosto