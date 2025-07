La gran cena de Jennifer Lopez y su equipo tras el concierto en Pontevedra: "Comieron un montón"

La visita de Jennifer Lopez a Galicia ha generado numerosos titulares, desde su confusión con la ubicación del concierto hasta la compra de un bikini en una pequeña boutique de la Illa de A Toxa.

Durante su estancia en Galicia, la cantante estadounidense se alojó en el Grand Hotel A Toxa, donde disfrutó de una experiencia de lujo. Además, aprovechó para probar la mejor gastronomía local en el asador O Xesteira.

La gran cena de Jennifer Lopez en el asador O Xesteira

Dirigido por el chef Luis Rodríguez, el asador O Xesteira recibió en la madrugada del pasado martes una visita muy especial: la de Jennifer Lopez y su equipo.

Tras un enérgico concierto en Pontevedra -única parada en Galicia- donde repasó toda su carrera con bailes y outfits que deslumbraron a los presentes, Jennifer Lopez recargó energías con una cena excepcional en el asador O Xesteira.

"Fue una experiencia totalmente desconcertante porque es una persona muy mediática, pero su equipo de seguridad nos ayudó mucho previamente", cuenta Luis Rodríguez, responsable del asador O Xesteira, a este medio.

"El personal de seguridad vino a cenar en dos ocasiones y le gustó mucho el servicio, la comida y el lugar. Nos fuimos entendiendo y concertamos una reserva a una hora un poco más íntima, después del concierto", agrega.

Jennifer Lopez y su equipo llegaron alrededor de las 02:00 horas de la madrugada del martes 8 al miércoles 9 de julio. "Fue un servicio nocturno rápido; estuvieron poco más de 1 hora y 45 minutos", indica Luis Rodríguez.

"Comieron un montón, a mí me pareció demasiado. De hecho, le dije al jefe de sala que le quitase algún plato porque creía que no se lo iban comer todo. Luego igual me arrepentí un poco, pero comieron un montón", confiesa Rodriguez entre risas.

Equipo del asador O Xesteira y Jennifer Lopez Cedida

La reserva era para 7 personas: una mesa para la cantante y dos acompañantes, y otra para los cuatro miembros de su equipo de seguridad.

"Entre las dos meses se tomaron dos raciones de croqueta de rabo de toro y cecina, tres ensaladas, puerros a la brasa, una tabla de quesos, unas piezas de lomo bajo de rubia gallega, dos raciones de bacalao y dos raciones de rodaballo", menciona Luis Rodríguez.

"Era comida para 10-12 personas, pero en este caso, eran 7", apunta.

Tras la cena, Jennifer Lopez, sus acompañantes y el equipo de seguridad se retiraron de inmediato. Sin embargo, Luis Rodríguez saludó a la diva al inicio de la velada: "Muy simpática. Se le notaba cansada, pero no perdió la sonrisa en ningún momento".

Jennifer Lopez disfrutó de una experiencia inolvidable en Galicia, disfrutando tanto del clima como de la exquisita gastronomía local. La diva estadounidense continúa ahora su gira de conciertos por España, con conciertos en Madrid, Barcelona y Tenerife, entre otras ciudades.

Sobre el asador O Xesteira

O Xesteira fue el asador elegido por Jennifer Lopez y su equipo para celebrar el exitoso concierto en el parque de Tafisa.

La elección fue inmejorable, ya que el restaurante refleja la tradición y el auténtico sabor gallego en pleno corazón de Pontevedra. Desde carnes a la brasa hasta mariscos recién capturados, la carta de O Xesteira está inspirada en los productos frescos de la región.

O Xesteira refleja una auténtica pasión por la cocina. De hecho, en su página web destacan lo siguiente: "Nace del amor por la gastronomía gallega y el deseo de ofrecer una experiencia culinaria auténtica".

Hay experiencias que van más allá del plato, y en este asador de Sanxenxo tienen en cuenta cada detalle: "Desde la selección de ingredientes hasta la presentación de nuestros platos, buscamos siempre la excelencia".

"Detrás de cada plato y cada detalle, hay un equipo comprometido con la excelencia. Desde nuestros chefs hasta el personal de sala, cada miembro aporta su experiencia y pasión para garantizar que cada visita sea memorable", agregan.