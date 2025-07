Jennifer Lopez aterriza en Galicia y se va directa a comprar un bikini: "Pidió una braga anudada y talla S"

Todo listo para el esperado concierto de Jennifer Lopez esta noche en Pontevedra. El Parque de Tafisa será su primera parada en España y la única en Galicia de una gira que la llevará a diferentes partes del mundo.

Jennifer Lopez está disfrutando del buen tiempo, demostrando que en Galicia no siempre llueve. De hecho, ha aprovechado las agradables temperaturas para tomar el sol y recargar energías con un poco de vitamina D.

Jennifer Lopez se relaja en Pontevedra

A pocas horas de subirse al escenario en Pontevedra, la neoyorquina ha compartido varias fotografías en su perfil de Instagram luciendo un bikini adquirido en una tienda local de la Illa da Toxa.

Jennifer Lopez se hospeda en el Gran Hotel La Toja y, aprovechando el sol de estos días, ha decidido pasear por las calles de la localidad y adquirir un nuevo traje de baño en una tienda local.

La tienda en cuestión es Velvet A Toxa, y se encuentra muy cerca del Centro Comercial O Redondo. Es un pequeño comercio local que ofrece vestidos, camisetas, chanclas y otros productos de moda y complementos.

"Súper contenta de que Jennifer Lopez luzca un bikini de nuestra tienda en el Gran Hotel A Toja", compartió Velvet A Toxa a través de sus redes sociales.

La tienda, que abre de lunes a domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas, nunca habría imaginado contar con una clienta tan especial como Jennifer Lopez.

En declaraciones a este medio, Inés, la dueña de Velvet A Toxa, explica que fue el hotel el que se puso en contacto con ella. Las especificaciones de Jennifer Lopez eran: "braga anudada, talla S y colores negro, marrón y verde".

En este sentido, la cantante de On the floor, Dance again, Una noche más, El anillo y Let's get loud, entre otros grandes éxitos, compró un traje de baño de la marca Comelle.

Se trata del modelo Bikini Pent, un conjunto de dos piezas con diseño triangular con acabado metalizado, textura rayada y bies negro en contraste. Está disponible por 175 euros.

"¡Hola España! Nos vemos pronto", compartía Jennifer Lopez en redes sociales. La artista acompaña el texto con un carrusel de fotos en el que se la ve disfrutando de los momentos previos a su concierto en Pontevedra.