Una influencer portuguesa dice lo que muchos piensan de las Islas Cíes: "Está congelada y hay viento"

El verano es la época del año donde las Islas Cíes reciben mayor cantidad de turistas que acuden atrapados por su belleza paradisíaca. No es para menos, pues este lugar de Vigo no tiene nada que envidiar al Caribe. Una influencer portuguesa visitó este rincón gallego y no dudó en dar su opinión.

Carolina Moura nació en Portugal, aunque se crió en Galicia. La creadora de contenido cuenta con casi 2 millones de seguidores en TikTok, donde sube vídeos variados sobre sus viajes, restaurantes, moda, etc. Entre estos, ha publicado un vídeo en el que habla sobre su aventura en las Islas Cíes.

"Son verdaderamente un paraíso"

Acompañada de su novio, Carolina Moura ha viajado a las Islas Cíes para disfrutar de un día diferente en el que considera "el paraíso en España". Durante el transcurso del vídeo, Carolina informa a sus seguidores sobre el precio, cómo conseguir los billetes y las diferentes actividades que se pueden hacer en la isla.

La pareja cogió un ferry que les costó 26 euros por persona, 13 euros de ida y otros tantos para la vuelta. Además, advierte de que hay que ir "acompañado de una autorización, si no, no podéis pasar".

@carolynnna Si venís a las islas cíes son verdaderamente un paraíso!! os recomiendo coger las entradas con tiempo ya que son limitadas 🏝️🏝️🏝️ ♬ sonido original - carolinamoura

Tras el trayecto de 40 minutos por las aguas del Atlántico, finalmente llegaron a su destino. "Mirad el color del agua. Bua... una pasada", fue lo primero que opinó la influencer sobre el paraíso que tenía ante sus ojos.

A continuación nos enseña un mapa en el que te indica "lo que puedes hacer y a dónde puedes ir". También, nos habla de la opción de acampar en la propia isla, porque sí, en las Islas Cíes "no únicamente está la opción de venir de paseo, sino también te puedes quedar a dormir".

Las actividades que se pueden realizar en las islas Cíes son inmensas, todas ellas en plena naturaleza entre paisajes y con vistas que son un auténtico sueño. "Montar en Kayak, hacer una ruta de senderismo, con unas vistas ¡brutales!, entre otras muchas actividades".

Como no podía ser de otra forma, en este rincón vigués no falla la gastronomía. En toda la superficie de la isla puedes encontrar sitios para comer, restaurantes, cafeterías, supermercados... e, incluso, "creo que hay 2 restaurantes más en plan de bocatas y cosas así", indica Carolina.

Por último, y aquí llega el único punto negativo que la influencer opina sobre las islas Cíes y es que, además de decir que tiene las mejores playas, no duda en comentar que "está congelada y además hay bastante viento", mientras se enfoca a ella misma con el aire de frente.

No hay duda de que las islas Cíes son un absoluto paraíso que todo el mundo debería descubrir, aunque es importante respetar las normas y todo el entorno si queremos seguir disfrutando de privilegios como estos.