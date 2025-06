Leti Bastida, la influencer gallega que está revolucionando las redes sociales

La influencer gallega Leti Bastida ha irrumpido con fuerza en el mundo de las redes sociales, y todo apunta a que ha llegado para quedarse. En apenas un par de meses, sus vídeos sobre belleza, moda y cuidado de la piel han cautivado a miles de personas.

Con un enfoque didáctico y desenfadado, Leti inició su aventura digital con el objetivo de ayudar a los usuarios a cuidar su piel de forma consciente."Con las redes sociales, el tema del skincare se está yendo de las manos. Veía que mis amigas usaban productos sin saber siquiera para qué servían", explica.

Así comenzó a compartir vídeos explicando el uso y la finalidad de los principios activos, con el propósito de que la gente pudiera entender y disfrutar verdaderamente del cuidado facial. "No busco ser famosa, sino ser una persona real que ayuda a su comunidad. Yo creo que la gente confía en mí porque jamás recomendaría algo en lo que no creo", asegura.

Con el tiempo, sus vídeos evolucionaron y Leti empezó también a compartir consejos sobre maquillaje y moda. "Mis vídeos son un diálogo con mi audiencia. Hago lo que me piden; de hecho, la mayoría de mis contenidos nacen en los comentarios”, explica.

Del derecho a la dermocosmética

Su amor por el skincare y el maquillaje viene de lejos. Leti recuerda cómo de pequeña le fascinaban los productos que usaba su madre. "Me daba muchísima curiosidad, así que empecé a leer e investigar los ingredientes de las etiquetas", cuenta.

Poco a poco, fue profundizando en su conocimiento hasta convertirse en esa amiga experta a la que todas recurren por consejo. Sin embargo, la presión de elegir carrera universitaria la alejó momentáneamente de ese mundo: "Hay que decidir demasiado pronto y nunca me planteé hacer una carrera relacionada con esto", admite.

Así, se trasladó a Madrid para estudiar Derecho, pero nunca dejó de formarse por su cuenta. Tras una experiencia laboral en un despacho, se dio cuenta de que no era lo que quería para su vida. Fue entonces cuando decidió dar un giro radical y apostar por lo que realmente la apasionaba. Comenzó un Máster en Dermocosmética y Suplementación, y poco después dio el salto a las redes sociales: "Quería hacer en redes lo que ya hacía con mis amigas: ayudar y compartir lo que sabía".

Crear desde la autenticidad

Aunque todos los principios siempre son duros y la exposición pública resultó intimidante, Leti asegura que el apoyo de su entorno fue clave. "Al principio me daba muchísima vergüenza. Siempre hay quien critica, pero tuve la suerte de estar rodeada de gente maravillosa que me anima cada día. Eso lo es todo", afirma.

Pero, muy consciente del efecto que tienen las redes sociales en la actualidad, con la publicidad encubierta y el abogue por el consumismo, Leti asegura que cuida mucho sus contenidos, siendo minuciosa con el lenguaje y evitando expresiones o juegos visuales para generar confianza, explicando los productos sin presionar a la compra.

Las reglas de oro de Leti Bastida

Aunque su popularidad sigue creciendo, Leti tiene muy claros sus principios: ayudar a las personas y ser siempre fiel a sí misma. "Ahora colaboro con marcas y recibo muchos productos, pero jamás recomendaría algo que no me convence. No soy una teletienda", advierte.

Su enfoque es, ante todo, educativo. "Me centro en explicar el porqué de las cosas, qué activos buscar, cuáles no mezclar, y desmantelar los engaños del marketing", señala.

Entre los errores más comunes que detecta entre sus seguidores están: rutinas sobrecargadas sin sentido, confundir lo aspiracional con lo educativo, y usar productos inadecuados para el tipo de piel. "Muchas veces la piel se estropea por querer hacer demasiado", subraya.

Por eso, Leti insiste siempre en volver a lo básico: los tres pilares del cuidado de la piel. "Doble limpieza, hidratación y protección solar. Todo lo demás es un extra", afirma. Y dentro de ellos, destaca uno por encima de todos: el fotoprotector. "Puedes usar mil productos, pero si no te proteges del sol, no sirve de nada", dice.

Con todo, a pesar de su gran conocimiento, Leti recuerda con humildad que no es dermatóloga, y que hay situaciones en las que el mejor consejo que puede dar es acudir a un profesional.

"No se trata de tener una piel perfecta, sino de entenderla y cuidarla con cariño y sin agobios. Si con lo que comparto consigo que alguien se sienta mejor en su piel, ya merece la pena.", concluye.