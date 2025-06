Unha discusión entre veciños vólvese viral na TVG: "Se quere festa traémoslle á Panorama"

Quen non coñece a Bernardino Garrido ou á señora do blequinazo? A Televisión de Galicia (TVG) ás veces regálanos momentazos que sempre quedan na memoria de todos os galegos e galegas, como pasou co vídeo que compartiron fai unhas horas dunha nova disputa entre veciños dun pobo de Pontevedra.

A principal batalla entre veciños dunha aldea ou pobo galego case sempre soe estar relacionada cos marcos. Nesta ocasión, o programa de Quen anda aí? na TVG compartiu o problema dunha muller cun veciño de Silleda (Pontevedra) que se fixo viral nas redes sociais e que, como non podía ser doutra forma, desatou as risas de moitos usuarios.

"Se quere festa traémoslle á Panorama"

A Televisión de Galicia desprazouse ata Silleda para coñecer a testemuña dunha señora que ten un grave problema de convivencia cun dos seus veciños, algo que a enfadou bastante, tal e como pode observarse no vídeo pola rapidez coa que fala.

"Vale a pena pelexar por algo, por un pedazo de terra, se nacemos desnudos e morremos desnudos?", comeza a señora. Durante o transcurso do vídeo nótaselle enfadada, con rabia e ata un pouco cansada da situación.

"Ti es de aquí desta casa?" pregunta o reporteiro co obxectivo de saber máis sobre a disputa. "Non, non son desa casa. Esa casa é dun gilipollas que vive aquí neste lugar, porque non se lle pode chamar doutra maneira", contesta ela contundente.

O reporteiro seguiu tratando de coñecer máis sobre o asunto, interesado. "Ten problema con máis veciños?", dixo. Ao que ela contesta: "Home, non sei se ten problemas con máis veciños pero eu xa tiven palabras con el, e é un cantamañanas, e eu levo aquí unicamente catro anos. Se quere festa traémoslle á Panorama".

Ante as risas do reporteiro, a señora disculpouse. "Perdoáme que eu me poña...". Non obstante, este díxolle que falara como ela quixese. Dito e feito. "Evidentemente, porque xa manda cojones, nacemos desnudos e morremos desnudos, si ou non?, repitiu.

"Vale a pena neste mundo pelexar por un pedazo de terra? Xa lle dixen ao meu home hoxe que a min aparécenme os pementos alí rotos, non sei, non lle podo botar a culpa a ninguén porque non o vexo", comenta a señora sen saber quen é o culpable.

Nun relato que parece sacado dun conto, o reporteiro pregúntalle se sospeita do mesmo home, pero ela, sen meterse máis, di que "non podo poñer a man no lume".

A señora non dubidou en aproveitar a emisión para comentar outra anécdota, desconcertando ao xornalista. "E hai cousa dunha semana tamén me chama o home que lle queren dar unhas hostias, porque pasan as ovellas por aí arriba, cómenlle as plantas e rompen o limoeiro ao outro veciño de aí...". Non cabe duda de que a muller xa non pode máis.

Para finalizar a entrevista o reporteiro pregúntalle "iso hai alguén que o fai a propósito?". Ela, clara e sinxela: "home non sei que eu de noite non ando, que queres que che diga"

Comentarios no vídeo

Os comentarios dos usuarios en redes non tardaron en chegar. Todos eles expresan a risa que lles provocou o vídeo, incluso con certo orgullo. "Y asi somos!! Viva Jalicia", dicía un usuario no Instagram.

"Próxima serie de Netflix: marcos", dicía outro sobre o maior problema que existe nos pobos galegos. "Ídola", "orgullo gallego" ou "galego modo turbo" facendo referencia á rapidez da señora ao falar, son outros dos comentarios que máis se repetiron nas reaccións ao vídeo.