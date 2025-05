Todos los conciertos de junio 2025 en Vigo para no dejar de bailar

El mes de junio se presenta en Vigo con un amplio catálogo de conciertos y citas musicales a las que nadie se va a poder resistir. Para empezar, el mes quedará oficialmente inaugurado con el concierto de Silvia Pérez Cruz y Juan Falú, dos personalidades que unen sus virtudes para presentar el nuevo espectáculo Lentamente. A mediados de mes recibiremos también la gira de Víctor Aneiros y del Chucho Valdés Quartet, dos citas musicales que prometen un directo incomparable a su público.

Tampoco faltará la Dragon Power Z Orchestra, que emocionará a todos los fans de Dragon Ball con la interpretación de su banda sonora más icónica. Por último, también visitará la ciudad olívica el artista Sid Simons, una nueva personalidad de la escena indie pop/rock que promete ser un nuevo descubrimiento para muchos.

1 de junio: Silvia Pérez Cruz y Juan Falú

Silvia Pérez Cruz y Juan Falú

La artista catalana, Silvia Pérez Cruz, en compañía del guitarrista argentino, Juan Falú, actuarán en la ciudad olívica el domingo 1 de junio.

Tras varios encuentros a lo largo de los años, en Silvia Pérez Cruz había nacido el deseo de compartir estudio y repertorio junto al guitarrista folclórico. Finalmente lo ha conseguido y, ahora, puede subirse a los escenarios acompañada de Juan Falú para presentar Lentamente, un espectáculo en el que sus habilidades se fusionarán para emocionar a todo su público.

Se subirán a los escenarios del Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo a las 20:30 horas del domingo 1. Las entradas se pueden conseguir en teuticket.com desde 32 euros.

13 de junio: Víctor Aneiros

Cartel de la gira 25 aniversario de Víctor Aneiros

El autor gallego de blues-rock, Víctor Aneiros, presenta su nueva gira en Vigo, con la que celebra su 25 aniversario de trayectoria musical. Este cantante y guitarrista es especialmente conocido por su labor de musicalizar conocidos poemas gallegos de autores tan destacados como Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Ramiro Fonte.

Tras todos estos años, vuelve a subirse a diversos escenarios de Galicia para recordar sus mayores éxitos y hacer que su público los cante con él. Estará en la sala Supersonic de Vigo a las 22.00 horas del viernes 13.

Las entradas para ver al atemporal Víctor Aneiros se pueden conseguir desde 9 euros en Ataquilla.com

15 de junio: Chucho Valdés Royal Quartet

Cartel de Chucho Valdés Royal Quartet

El ganador de varios premios de reconocimiento internacional y leyenda de la música afrocubana, Dioniso Jesús Chucho Valdés Rodríguez, llega a Vigo en compañía de su cuarteto: el contrabajo y bajo eléctrico José A. Gola, Roberto Jr. Vizcaíno Torre, percusiones; y Horacio Hernández El Negro, batería.

Se subirán a los escenarios para presentar los temas de su álbum más reciente, Cuba & Beyond, que vio la luz el año pasado y se encuentra nominado a la edición del 2025 de los Grammy. A lo largo del espectáculo interpreterán los temas pertenecientes a este disco: Tatomanía, Mozart a la cubana, Armando's Rumba y muchos más.

Se podrá disfrutar de su fusión de jazz, música clásica, rock y tradición afrocubana en el Teatro Afundación de Vigo a las 20:00 horas del domingo 15. Las entradas están a la venta desde 33 euros en Ataquilla.com

15 de junio: Dragon Power Z Orchestra

Cartel de la Dragon Power Z Orchestra en concierto

El mes también acogerá conciertos para los más fanáticos de la banda sonora de Dragon Ball, pues la Power Up Orchestra presenta el Spain Tour 2025 del espectáculo Dragon Power Z Orchestra. Se trata de un homenaje a las series y videojuegos de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super y a Akira Toriyama, el autor de la saga que falleció el año pasado. Es una cita musical que ningún fan, ya sea mayor o pequeño, se podrá perder.

El espectáculo incluirá también efectos audiovisuales y base rockera en todas las canciones. Además, los cantantes interpretarán las canciones tanto en idioma castellano como japonés. Tendrá lugar en la sala Rouge de Vigo a las 20:00 horas del domingo 15.

Las entradas se pueden conseguir en enterticket.es

17 de junio: Sid Simons

Concierto de Sid Simons en Vigo

Una de las más jóvenes promesas del indie pop/rock neoyorquino aterriza en la ciudad olívica como parte de una gira que recorrerá toda Europa. Tras el lanzamiento de su álbum de debut, Beneath The Brightest Smiles, llega hasta Vigo para presentar las canciones de su nuevo proyecto.

Con un estilo heredado de grupos como Oasis o The Strokes, Sid Simons ha generado buenas opiniones en la escena indie de Estados Unidos. Ahora, presentará sobre escenarios más lejanos su más reciente trabajo: un EP lanzado a principios de 2025 que lleva como título The Last American Valentine.

Se subirá a los escenarios de la sala Radar Estudios a las 21:00 horas del martes 17. Las entradas están a la venta por 9,18 euros en dice.fm

Concierto de junio día a día