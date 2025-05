Merche, Birraseto Fest y la Carreira da Cereixa: Todo lo que puedes hacer en Vigo este fin de semana

El fin de semana en la ciudad olívica siempre trae consigo una apretada agenda de conciertos y música en vivo que no deja a nadie indiferente. A lo largo de este fin de semana podremos disfrutar de los espectáculos de Pancho Varona, compositor predilecto de Sabina; de Merche y su gira exclusiva por salas; de artistas locales como Ortiga y The Rapants; y de Jorge Pardo trío y su único sonido del flamenco-jazz. ¿Cuáles tienes ya apuntadas en tu calendario?

Otros grandes eventos serán el Birraseto Fest, un encuentro de más de 70 tipos diferentes de cerveza artesanal; la primera edición del Vigo Dance Festival; el gran mercado de antigüedades, vintage y mucho más del Paseo de Alfonso, bautizado como Folla de Lata; y la XII edición de la Carreira da Cereixa de Beade, un evento deportivo que cerrará por todo lo alto este fin de semana.

Conciertos del fin de semana: Pancho Varona, Merche, Ortiga y más

Cartel del concierto que Merche dará en el Teatro Afundación este viernes 23

El jueves 22 se presentará Pancho Varona en la sala Supersonic de Vigo para continuar con su gira Punto y Seguido. El cantautor, compositor predilecto de Joaquín Sabina y otros destacados artistas como Ana Belén, Miguel Ríos o Estopa, se subirá a los escenarios olívicos a las 21:30 horas para interpretar con su propia voz algunos de sus mayores éxitos. Las entradas están a la venta por 16,50 euros.

El viernes 23 la ciudad de Vigo recibirá a la atemporal artista Merche en el Teatro Afundación, donde dará uno de los conciertos que forman parte de su Tour Deluxe de 2025 Abre tu mente, consistente en 6 conciertos exclusivos en diferentes salas de España. Se subirá a los escenarios para recordar sus mayores éxitos a las 20:30 horas. Las últimas entradas están a la venta desde 28,17 euros.

El viernes 23 Vigo tendrá doble cita, pues el grupo gallego The Rapants se subirá nuevamente a los escenarios de La Fábrica de Chocolate a las 21:30 horas para animar a su público hasta la madrugada. Este cuarteto de rock indie y garage lleva años pasándose por algunos de los festivales más icónicos de Galicia. ¡No te pierdas la oportunidad de verlos en directo! Las entradas están a la venta por 19,03 euros.

El sábado 24 llega a Vigo el artista de música urbana Made in Galicia que ha conseguido revolucionar la escena musical gallega: Ortiga. Tras su reciente sold out en la sala Capitol de Santiago de Compostela llega a La Fábrica de Chocolate de Vigo a las 21:00 horas para hacer bailar a todos al ritmo de la cumbia, bachata y bossanova. Las entradas están a la venta por 16,50 euros.

El domingo 25 será el trío Jorge Pardo quien cierre el fin de semana de conciertos. Se presentarán a las 19:00 horas en el cine teatro Salesianos. El ganador de un Grammy llenará la ciudad olívica del mejor sonido de fusión flamenco-jazz en compañía de Bandolero y Melón Jiménez. Las entradas están a la venta desde 25 euros.

Otros eventos musicales relevantes del fin de semana son los que acogerá el Teatro Afundación, como el concierto benéfico por el 30º aniversario del Banco de Alimentos de Vigo, que estará a cargo del artista escocés afincado en Galicia: David Russell; el espectáculo Cantando sueños del Coral Allegro; o el LXVIII Concierto de primavera, un memorial a Camilo Veiga.

La sala de El Contrabajo también acogerá algunos conciertos durante este fin de semana, como el de Fran Zélop, Manu Kasoaparte (viernes 23) y el de Costa Escura (sábado 24). Por último, Mondo Club celebra su 17º aniversario con un concierto del excéntrico trío Mainline Magic Orchesta.

Edición VI del Birraseto Fest

Cartel del Birraseto Fest 2025. Ruta del Lúpulo

Del jueves 22 al domingo 25 se celebrará en la explanada del Náutico el festival más cervecero de todo Vigo. Durante estos cuatro días los asistentes podrán disfrutar de gran variedad de actividades que buscan promover la cerveza artesanal a través de catas de más de 70 tipos de cervezas artesanales.

Sin embargo, la cerveza no es lo único que se podrá degustar en el Birraseto Fest, sino que también se ha incluido una zona con diferentes opciones gastronómicas para todos los gustos, como hamburguesas gourmet, parrilladas, salchichas, arepas, crepes y hasta gofres.

Dentro de la programación de estos cuatro días se incluyen diversos conciertos de música en directo y sesiones beer-mu con grupos como Plan de Fuga, The Liar Papers, In the Ciscos y Fanatic Four. Tampoco faltarán diferentes actividades y talleres infantiles.

Finalmente, el domingo 25 se celebrarán varios concursos que repartirán premios a la mejor cerveza, etiqueta, food truck, etc.

La programación completa del Birraseto Fest se puede consultar en el siguiente artículo.

El evento comenzará por las mañanas, alrededor de la hora del beer-mu, y finalizará sobre las 00:00 horas.

Espectáculo de humor Running

Cartel de la obra de teatro 'Running' Ste Xeito

El sábado 24 a las 19:30 horas tendrá lugar la representación de la obra Running, un espectáculo producido por Ste Xeito y que vuelve a los escenarios de Vigo para hacer reír a carcajadas a toda la ciudad. Tendrá lugar en la Asociación de Vecinos Agarimo y se podrá disfrutar de forma completamente gratuita.

Te Ama Vigo - I Certamen de Teatro Amador de Vigo: programación semanal

Cartel del I Certamen Teatro Amador de Vigo

La primera edición del certamen de teatro de todos los grupos pertenecientes al Teatro Amador continúa durante este fin de semana. En este caso, tan solo tenemos marcada una fecha:

Sábado 24 a las 20:00 horas - Desfacendo Hamlet de la Asociación Desfeita Teatro.

XIV Festival de Bandas de Música de Coruxo

Cartel del XIV Festival de Bandas de Coruxo

El sábado 24 se celebrará en en el Torreiro de Fragoselo, Coruxo, la XIV edición del Festival de Bandas en el que participarán varias formaciones, como la Banda de Música Popular de Rubiós, Banda de Música Xuvenil de Xinzo y Unión Musical de Coruxo. El evento es de entrada libre y dará comienzo a las 17:00 horas.

Vigo Dance Festival 2025

Cartel del Vigo Dance Festival 2025. Ayuntamiento de Vigo

Del sábado 24 al domingo 25 la ciudad olívica acogerá un festival de danza multidisciplinar en el Auditorio Mar de Vigo. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Vigo para combatir varios problemas sociales como la violencia de género, la adicción a las redes sociales o el sedentarismo de la juventud. Además, pretende ser también una ayuda para todos aquellos grupos y asociaciones de baile que no encuentran un lugar en el que promocionarse.

La programación de Vigo Dance Festival es la siguiente:

Sábado 24

De 11:00 a 13:30 horas:

Exhibiciones de danza a cargo de colegios y asociaciones locales.

a cargo de colegios y asociaciones locales. Sorteo de viajes familiares a las Islas Cíes y entrega de medallas.

De 16:00 a 19:30 horas:

Continuación de las actuaciones de baile de colegios y asociaciones locales en el Auditorio Mar de Vigo.

de colegios y asociaciones locales en el Auditorio Mar de Vigo. Sorteo de viajes familiares a las Islas Cíes y entrega de medallas.

familiares a las Islas Cíes y entrega de medallas. Día de clausura 1 : Despedida con todos los bailarines y coreógrafos en el escenario.

Domingo 25

De 11:00 a 13:30 horas:

Nuevas exhibiciones de baile de colegios y asociaciones locales.

de baile de colegios y asociaciones locales. Sorteo de viajes familiares a las Islas Cíes y entrega de medallas.

De 16:00 a 19:30 horas:

Últimas actuaciones de baile de los colegios y grupos locales.

de baile de los colegios y grupos locales. Clausura del evento :

: Sorteo final de viajes familiares a las Islas Cíes y entrega de premios.

de viajes familiares a las Islas Cíes y entrega de premios. Gran cierre del festival : Todos los bailarines e coreógrafos en el escenario para una despedida colectiva.

Mercado urbano Folla de Lata

El domingo 25 se instalará a lo largo del Paseo de Alfonso un gran mercado urbano, Folla de Lata, una nueva iniciativa para revitalizar uno de los miradores más bonitos de la ciudad. El mercado reunirá antigüedades, vintage, segunda mano, decoración y upcycling.

Todo el evento estará amenizado por la música en directo del equipo musical snAAck Galicia y correrá a cargo de Vidal, el DJ Cristian Penelas y Arhana.

El horario del mercado será de 12:00 a 20:00 horas.

XII Carreira da Cereixa de Beade

Cartel de la XII edición de la Carreira da Cereixa. Parroquia de Beade

El domingo 25 se celebrará la XII edición de la Carrera de la Cereza en la parroquia de Beade, un evento deportivo que reúne a diferentes personas de todo Vigo.

Las carreras absolutas de 5 y 10 kilómetros darán inicio a las 10:30 horas y tienen un coste de inscripción de 5 y 10 euros respectivamente.

Las carreras de menores, que oscilarán entre los 200 metros y los 4,2 kilómetros, darán inicio a las 11:30 horas y tienen un coste de inscripción de 2 euros.