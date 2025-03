Estos son los planes que no te puedes perder este fin de semana en Vigo

Tras el Carnaval y a la espera de la Reconquista, este fin de semana brilla especialmente por que acogerá el que será uno de los grandes conciertos del año: Anastacia actuará por primera vez en Galicia y lo hará este próximo domingo en el Auditorio Mar de Vigo, aunque las entradas ya están agotadas.

Pero la agenda cultural y de ocio también lleva como destacados el Salón del Automóvil, que arrancó ayer en el Ifevi, homenajes a grupos de música históricos y mucho humor en el escenario del Teatro Afundación y en Salesianos.

Salón del automóvil

El "de Lorenzo" podrá verse en el Salón del Automóvil de Vigo 2025. Cedida

Este miércoles arrancó en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) la 34ª edición del Salón del Automóvil, con más de 40 marcas que exhibirán sus últimos modelos hasta el domingo, 16 de marzo.

El Salón contará con más de 20.000 metros cuadrados y uno de sus grandes atractivos será la presentación del prototipo 'de Lorenzo'. Además, también acogerá la celebración del 70º aniversario de Alpine, con una exhibición de modelos icónicos de la marca francesa, y una espectacular muestra de vehículos clásicos restaurados por el reconocido experto Juan Lumbreras.

El horario de este jueves será de 16:00 a 21:00 horas, y el viernes, sábado y domingo, el horario será de 11:00 a 20:00 horas. Las entradas están disponibles en este enlace.

Romeo y Julieta

Este jueves, a las 20:00 horas, el Teatro Afundación acogerá el ballet Romeo y Julieta, basado en el clásico de William Shakespeare. Sobre las tablas estará el Ukrainian Ballet Theater "Premiera", una compañía fundada en 2014 en la Universidad de Lviv que solo en sus 10 primeros años de existencia realizó más de 450 representaciones de sus montajes por todo el mundo.

Las entradas están a la venta desde 32,89 euros en Ataquilla.

Eladio Santos

Desprovisto de su banda y en versión acústica, Eladio Santos presenta, acompañado por Andrés Cunha, su primer disco en solitario, Estëreo Estrada.

La cita será este jueves en La Pecera a partir de las 21:30 horas, con entradas a 10 euros.

Homeaje a Dire Straits

El viernes, a partir de las 20:30 horas, los amantes de Dire Straits tienen una cita en el Teatro Afundación, con la actuación de gREAT sTRAITS, comandados por el guitarrista coruñés Óscar Rosende.

En su nuevo espectáculo musical, "The great songs of dIRE sTRAITS", rinden homenaje a la banda británica con los grandes éxitos compuestos por Mark Knopfler, como Sultans of swing, Romeo and Juliet, Brothers in arms, Tunnel of love o Money for nothing.

Las entradas están a la venta en Ataquilla a partir de 33 euros.

Friying Luras

Todo un clásico de la ciudad, con más de 20 años de trayectoria, lleva su música a otro local de los de siempre, La Casa de Arriba. El concierto es a las 21:00 horas este viernes, y la entrada cuesta 5 euros.

Además, el sábado se podrá disfrutar del dúo Cora, a las 21:30 horas por 8 euros.

Enol

El 15 de marzo de 2025, Enol llega a la Sala MasterClub de Vigo con su gira Una casa con jardín - TOUR 2025, en la que, acompañado de su banda, recorrerá las principales salas del país para presentar su nuevo disco y repasar sus grandes éxitos.

Con un estilo auténtico y una puesta en escena cargada de emoción, el artista promete una noche inolvidable para sus seguidores. El concierto comenzará a las 21:00 horas y las entradas anticipadas están disponibles.

As palabras perdidas

El Centro Comercial Vialia Vigo ofrece el sábado a partir de las 17:30 horas un espectáculo de teatro cómico familiar. Se trata de As palabras perdidas, de Inventi Teatro e interpretada por Bea Campos y Marcos Alonso.

Se trata de un espectáculo de teatro versátil que anima a hablar gallego de un modo divertido, dinámico y moderno y que pone en valor el idioma, los refranes y las historias de Galicia. Tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Monólogos

El sábado, además, será un día en el que la oferta de monólogos copará la ciudad desde las 19:00 horas y hasta la noche, con dos actuaciones en el Teatro Afundación y una en Salesianos.

A las 19:00 horas, Ger, cómico de 28 años que se autodefine como mocatriz, ya que ha trabajado como actor en televisión y teatro, publicado un libro, participado como presentador en dos podcasts y recorrido distintos lugares de España con sus monólogos, presenta en el Teatro Afundación su espectáculo Si la vida es un despropósito nosotras también.

En ese mismo escenario, a las 21:30 horas, Taka Gómez presenta Plátano,un espectáculo de stand up Clownmedy, como así se define.

En el Teatro Salesianos, a las 20:30, Oswaldo Digón y Rafa Durán presentan Coaches de Choque.

Las entradas de los tres espectáculos están a la venta en Ataquilla.

Anastacia

Por el momento, el año musical de Vigo se completa, hasta nuevas confirmaciones, con la actuación de todo un icono del pop internacional.

Anastacia actuará por primera vez en Galicia este domingo en el Auditorio Mar de Vigo con su gira #NTK25, dentro de la programación de O Gozo Festival.

Con más de 30 millones de discos vendidos, será una gira muy especial, en la que conmemora el 25º aniversario de su álbum debut Not That Kind que la catapultó al estrellato internacional en el año 2000 con éxitos como I’m Outta Love o Not That Kind.

La magnitud de este concierto se refleja en que las entradas ya están agotadas.