Terror en los escaparates de Vigo: Halloween y Samaín ya se sienten en la ciudad

Aunque en la ciudad de las luces la mente ya está puesta en la celebración de la Navidad -sobre todo, porque comienza antes que en muchos otros lugares del país-, lo cierto es que hay quien se niega a no cumplir, puntualmente, el calendario de eventos, y no se olvida de sumarse a Samaín o Halloween, en su versión anglosajona.

Farmacias, panaderías, tiendas de gominolas o de decoración ambientaron sus escaparates con motivos terroríficos para estos días: Las calabazas, las telas de araña, lápidas, o "meigas" espatarradas campan a sus anchas en los establecimientos comerciales.

Desde el sector servicios vigués afirman que, por un lado, decorar escaparates con estos motivos constituye un reclamo para la clientela y, al mismo tiempo, saca alguna que otra sonrisa. Esta iniciativa no se circunscribe solamente a Samaín y Halloween, sino que abarca otros eventos como la Navidad, la Pascua, los "Días de" o el Entroido. Por ello, la clientela más fiel aguarda con ansia para descubrir con qué diseño será sorprendida.

En la Farmacia Policarpo Sanz de Vigo disfrutan especialmente a la hora de ambientar su entrada. "A nosotros nos gusta mucho cambiar los escaparates. Solemos hacerlo cada quince días", cuenta Susana Migueles, farmacéutica responsable. "Al final a una farmacia se entra a comprar medicamentos para tratar patologías, entonces, pues es una manera de animar y distraer a quien tiene que hacerlo", anota.

Un motivo de Halloween en la Farmacia de Policarpo Sanz. Treintayseis

Esta ambientación también es un reclamo para las ventas: No de medicamentos, que no pueden promocionarse en el exterior de este tipo de locales, pero sí de productos de parafarmacia, que acompañan habitualmente la decoración. Así, si en verano lo más frecuente es poner en los escaparates cremas solares, en esta época son comunes los productos para controlar la caída del cabello o para eliminar las manchas de la piel tras la exposición al sol. "Tenemos todo un poco estacionalizado. Antes de la Navidad vendrá el Black Friday", explica Susana. "Suelo comprar los materiales para la decoración. Veo cosas que me gustan y las cojo y luego saco un poco de inspiración en aplicaciones como Pinterest para montarlo todo. Por la noche queda iluminado y está muy chulo", anota con entusiasmo.

Dulces terroríficos

Cada establecimiento de la zona centro aprovecha la ocasión para demostrar, en clave temática, lo que tiene para ofrecer al cliente. Así, este martes ya se podían ver por Vigo ricas galletas en forma de calabaza en panaderías y pastelerías como El Molino, ubicada también en Policarpo Sanz. Además, la decoración de Halloween también llamaba la atención sobre un establecimiento de venta de chucherías en la Rúa do Príncipe.

Una tienda de chucherías en Rúa do Príncipe. Treintayseis

En cuanto a elementos decorativos, en Pipa & Mima, las calabazas, los motivos otoñales, los disfraces de bruja, y el maquillaje temático acaparan parte del protagonismo en su ya emblemático escaparate de la Rúa Velázquez Moreno de la ciudad olívica.

Disfraces, maquillaje y decoración en Pipa & Mima. Treintayseis

Sin duda, Halloween o Samaín se han convertido en los últimos años en un motivo más para la dinamización económica en la hostelería y el comercio local, y son, precisamente, los negocios más familiares y pequeños -y no las grandes firmas- los que apuestan por contribuir al dinamismo sumándose a este tipo de iniciativas que siempre sacan una sonrisa.