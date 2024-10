La Ordenatriz en Vigo: "Era necesario reunir todos mis trucos en un libro"

Begoña Pérez (Madrid, 1974), conocida en redes sociales como "La Ordenatriz", estuvo en Vigo para presentar su nuevo libro "Los trucos de La Ordenatriz" (Planeta), una recopilación de sus mejores 130 recetas para resolver los problemas domésticos diarios. Así, el libro recoge una guía con más de 100 tips, ordenados alfabéticamente, para resolver cualquier duda de manera práctica y clara.

Publicista, relaciones públicas y madre de siete hijos; Bego comenzó a publicar sus consejos en redes sociales hace aproximadamente cuatro años, sin imaginarse que pudiera llegar a tener la relevancia de la que goza hoy en día. Pero tras años de consejos y dedicación a sus seguidores, La Ordenatriz acumula más de un millón y medio de seguidores en sus redes sociales, convirtiéndose en la Marie Kondo española. "Se nota mucho el cariño y el agradecimiento de la gente", dice Bego, agradeciendo la confianza que depositan en ella.

La capacidad que tiene La Ordenatriz de ofrecer soluciones sencillas y efectivas a los problemas comunes del hogar ha hecho de su figura un éxito en las redes sociales, lo que la llevó a dar el salto al mundo editorial. En 2022, la influencer publicó su primer libro "Limpieza, orden y felicidad"(Planeta), el cual resultó ser un éxito, posicionándose como uno de los más vendidos en la categoría de estilo de vida. En este nuevo libro, promete ofrecer "soluciones de la A a la Z para pequeños dramas domésticos".

Enhorabuena por la publicación de su segundo libro, quería comenzar preguntándole, ¿qué fue lo que le motivó a escribirlo?

Pues sobre todo me parecía que era necesario porque, aunque Instagram está muy bien y mis redes sociales son importantes y es donde me sigue una comunidad muy guay y muy numerosa, faltaba aunar los trucos por los que la gente me preguntaba. Era necesario aunarlos en un libro para que quedaran contestadas la mayoría de las preguntas que me hacen.

Sobre todo porque no es lo mismo una mancha de aceite en una camisa que en un parquet o en una mesa de madera sin barnizar. Eso es lo que he intentado recoger: un amplio espectro de manchas y de situaciones para tener contestadas esas preguntas.

Claro, como una guía práctica que todo el mundo pudiera tener en su casa. Y, ¿Cómo fue el proceso de selección de los trucos?

Son las preguntas que me hacen con más frecuencia a través de redes sociales. Y, de hecho, es verdad que hay un poco de todo. La mayoría de mi público es femenino y, es verdad que no pregunta lo mismo una madre reciente de 30 años que una señora de 60, por lo que he ido pensando en las manchas y problemas más habituales: los piojos, las manchas de comida de bebé, las manchas amarillentas en la mantelería de la abuela,... Intentar crear algo que sirviera para todo mi público.

Y, ¿cuál es el truco por el que más le preguntan sus seguidores?

La pregunta más me suelen hacer es la del aceite: ¿Cómo quitar manchas de aceite? Eso es, de grasa, de aceite o de un montón de cosas, porque al final es verdad que la mayoría de las manchas suelen ser de grasa.

¿Y cuál es su respuesta? ¿Cómo las podemos eliminar?

Pues es que depende. Depende del tejido, no es lo mismo un zapato de ante, que un pantalón de lino, que una camisa de algodón. No puedo hacer lo mismo. Aunque, te diré que hay un producto general que todos tenemos en casa: los polvos de talco. Si te acabas de hacer una mancha, da igual si tiene color o no, aplicar talco y dejarlo reposar dos o tres días suele ser suficiente. Normalmente, eso hace que la mancha desaparezca.

Menudo truco. Y, por supuesto, en el libro no podía faltar uno de sus trucos más conocidos que es la fórmula mágica ¿podría explicar por qué la considera tan efectiva?

Porque tiene un poquito de jabón, que no es por nada pero, hasta ahora es lo que mejor limpia en el mundo entero. De verdad, es una cosa que todo el mundo conoce, que es barata, y es fácil acceder a ello. Y luego lleva amoniaco, que no es tan mundialmente conocido y usado. Y, con esos ingredientes hemos ido perfeccionando la fórmula y las cantidades.

Entonces, con trucos como ese, ¿hay alguna mancha que todavía se le resista?

Uy, sí, hay muchas. Pero te diré que la reina es la lejía. La mancha de lejía es mortal porque hace una decoloración permanente y que se sepa, no hay reversión posible.

Para terminar, en su experiencia ¿cuáles son los tres productos de limpieza imprescindibles en cualquier hogar?

El primero claramente el jabón, que puede parecer muy lógico, pero yo creo que todo el mundo se espera que diga el bicarbonato, la laca y el agua oxigenada. Pues no, lo primero diría que el jabón. Y, luego sí, me iría al bicarbonato y al vinagre, que puede sacar muchas cosas.