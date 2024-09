Las fiestas de Vigo en las que podrás comer jurel hasta reventar este fin de semana

Las fiestas gastronómicas son un clásico del verano en Galicia, si bien el mes de septiembre viene cargado de un buen número de citas para foodies o, lo que viene siendo lo mismo, amantes de la comida, como la que está a punto de celebrarse en la parroquia viguesa de Carral.

La Asociación de Veciños da Feira de Cabral ya tiene todo listo para dar el pistoletazo de salida a la XXIV edición de la Festa do Xurelo, que tendrá lugar el próximo sábado, 7 de septiembre, a partir de las 11:30 horas, con una agenda de actividades que no solo pone el foco en la gastronomía.

Los festejos arrancarán con un pasacalles amenizado por el grupo de bombos de Monca y continuará a las 12:30 horas con la degustación del xurelo (jurel, en castellano), en las distintas especialidades: asado, en escabeche y como ingrediente de empanadas. Los asistentes podrán comer "hasta reventar" y también degustar vinos, cafés y licores de la zona.

Lo más probable es que el tiempo no termine de acompañar durante la celebración de la XXIV edición de la Festa do Xurelo, pero eso no será un impedimento para los vecinos de Cabral, ya que la A.V.V. da Feira de Cabral instalará una gran carpa, con mesas y sillas.

Continuando con la programación de las fiestas, Antonio Barros ofrecerá una gran actuación y por la tarde, estarán Os Ferraias da Etea y Robert Sax O Rei do Saso.