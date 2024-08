Fin de semana para comprar y "flotar" en Nigrán

Nigrán tendrá este fin de semana una doble cita: Por un lado, la iniciativa "Flota como poidas" y, por el otro, la feria de oportunidades de Portobelo. Para facilitar la llegada y aparcamiento de los asistentes, el Consistorio abrirá el aparcamiento municipal y gratuito de A Ramallosa -rúa dos Argonautas, número 36-. Estará operativo de 11:00 horas a 22:00 horas.

Precisamente, para el concurso de artefactos flotantes el plazo de inscripción estará abierto hasta el viernes, día 9 de agosto, a las 12:00 horas. Será necesario rellenar un formulario web en www.nigran.es -entre todos los participantes se sorteará un kayak y los premiados se llevarán cada uno su propia cesta de frutas, un diploma, y un regalo sorpresa-.

El evento acuático tendrá lugar este domingo, a las 19:30 horas, en el Esteiro de A Foz. Coincidirá en tiempo y lugar con la feria de oportunidades Portobelo, organizada por Ovalmi en la alameda de A Ramallosa.

En esta nueva edición de la feria de oportunidades participarán un total de 24 comercios que, entre las 11:00 horas y las 21:00 horas, enseñarán sus mejores ofertas. "O parking municipal é gratuíto, pero pecha os domingos coindicindo co descanso do comercio, por iso consideramos que hai que abrir este domingo: Para favorecer as compras e a asistencia ao 'Flota como poidas'", explica el regidor local, Juan González.